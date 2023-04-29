موعد مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023

تترقب جماهير الرياضة بحماس كبير المواجهة الشرسة التي تجمع بين فريقي الهلال وأوراوا، ولا سيما جماهير نادي الهلال السعودي التي تشعر بالفخر والاعتزاز بعد فوز فريقها بلقب دوري أبطال آسيا في المواسم السابقة، وتأهله للمنافسة العالمية بعد حصوله على المركز الثاني في كأس العالم للأندية في العام الماضي، وهو ما يزيد من حماس الجماهير للمباراة المنتظرة.

الهلال ضد أوراوا

ستشهد مدينة الرياض مواجهة كروية ملتهبة بين فريقي الهلال السعودي وأوراوا الياباني في الذهاب من نهائي دوري أبطال آسيا 2023، حيث سيتقابل الفريقان على أرضية ملعب الملك فهد الدولي يوم السبت 29 أبريل 2023، علماً بأن المباراة العودة ستقام على ملعب سايتاما في اليابان يوم 6 مايو القادم.

يُعد هذا النهائي الثالث بين الفريقين، حيث سبق أن التقيا في نهائي دوري أبطال آسيا عامي 2017 و2019، حيث فاز أوراوا في النهائي الأول بنتيجة 1-0 على أرضه وتعادل الفريقان في الرياض 1-1، بينما فاز الهلال في النهائي الثاني ذهابًا وإيابا بنتيجة 1-0 و2-0 على التوالي.

يتصدر الهلال قائمة الأندية الآسيوية الأكثر فوزًا بدوري الأبطال برصيد 4 ألقاب، بينما تمكّن نادي أوراوا الياباني من الفوز باللقب مرتين سابقًا.

موعد المباراة

يُقام نهائي دوري أبطال آسيا 2023 بين الهلال وأوراوا في ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض يوم السبت، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية والكويت وقطر، والساعة 9:30 مساءً بتوقيت دبي وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

يتطلع عشاق الهلال السعودي ومحبي كرة القدم العربية والآسيوية إلى معرفة القنوات التي ستنقل نهائي دوري أبطال آسيا 2022/2023 بين الهلال وأوراوا الياباني.

تسعى الجماهير السعودية على وجه الخصوص والجماهير العربية بشكل عام إلى دعم فريق الهلال في هذا النهائي القاري، الذي يأملون أن يحرز فيه الزعيم لقب الأبطال تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

اسم القناة المعلق بي إن سبورتس الرياضية عصام الشوالي الكأس القطرية سمير المعيرفي أبو ظبي الإماراتية علي سعيد الكعبي SSC الرياضية السعودية فهد العتيبي + عيسى الحربين

حجز تذاكر المباراة

يمكن حجز تذاكر مباراة الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا عن طريق اتباع هذه الخطوات: