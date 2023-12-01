موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا 2023 بعد الفوز على النصر بثلاثية نظيفة بالدوري السعودي

استطاع نادي الهلال السعودي أن يحقق فوزاً ثميناً في مباراة الكلاسيكو أمام نظيره النصر التي أقيمت مساء اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر الجاري 2023 ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تغلب الهلال على نظيره النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، في مباراة ديربي الرياض، حيث انتهى الشوط الأول خالياً من الأهداف وسط العديد من المحاولات من جانب الطرفين لتحقيق الهدف الأول في المباراة إلا أن الشوط انتهى بنتيجة صفر مقابل صفر، وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب سيرجي سافيتش أن يحقق الهدف الأول لناديه الهلال في الدقيقة 64، بينما حقق الهدف الثاني والثالث لنادي الهلال اللاعب ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 89 والدقيقة 2+90، وانتهت أحداث المباراة على نتيجة ثلاث أهداف دون رد.

يستعد النادي الأزرق الآن لخوض المباراة القادمة له ولكن في بطولة دوري أبطال آسيا 2023، كما أن نادي النصر مباراته القادمة في دوري أبطال آسيا، حيث يستعد الهلال لمواجهة نادي نساجي مازندران الإيراني ضمن إطار منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

يحتل نادي الهلال صدارة مجموعته بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة بعد أن خاض خمس مباريات استطاع أن يحقق الفوز في أربعة مباريات وتعادل في أخرى، ويسعى الهلال لتحقيق الفوز في المواجهة القادمة أمام نادي نساجي وخطف نقاط المباراة كاملة من أجل التربع على عرش الصدارة وجعل محاولة اللحاق به صعبة، خاصة أن نادي نافباخور صاحب المركز الثاني بالمجموعة لديه 10 نقاط ولديه الإمكانية في اللحاق بالهلال وخطف المركز الأول منه.

على الجانب الآخر نجد نادي نساجي مازندران الإيراني الذي لعب خمس مباريات أيضا ولكن يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط فقط، حيث خسر في ثلاث مباريات وفاز في مباراتين، وعلى الرغم من أن المباراة القادمة صعبة وأن النادي الإيراني ليس لديه أمل بعد أن احتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، إلا أنه يسعى لتحقيق الفوز أيضا على نادي الهلال السعودي في المباراة القادمة، حيث التقى الفريقان مرة واحدة فقط وفاز الهلال في المباراة التي جمعتهما، لذلك ستكون المباراة القادمة بمثابة الثأر بالنسبة لنادي نساجي الإيراني.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستقام مباراة الهلال السعودي ونساجي مازندران الإيراني يوم الإثنين المقبل الموافق 4 من شهر ديسمبر الجاري 2023، ضمن إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث ستقام أحداث المباراة على ملعب الملك فهد، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

فيما يخص القنوات الناقلة فقد تم الإعلان عن أن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقلة الرسمية الحاصلة على حقوق البث المباشر لفعاليات بطولة دوري أبطال آسيا، ومن المتوقع أن يتم نقل المباراة على القناة الأولى، كما أعلنت شبكة قنوات SSC السعودية عن نقل أحداث المباراة وبالتالي يمكن مشاهدة أحداث المباراة على قناة SSC أيضا.