موعد مباراة الهلال القادمة ضد العدالة في الدوري السعودي 2022/2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد العدالة في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 والقنوات الناقلة لها بصورة مباشرة.

ومن المقرر أن يستأنف الهلال تحضيراته من أجل خوض المباراة القادمة ضد العدالة يوم الثلاثاء الموافق 23 من مايو الجاري 2023 وذلك في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي موسم 2022/2023، على ملعب “الأمير عبدالله بن جلوي”.

الهلال ينتزع فوزًا ثمينًا من أنياب ضمك في الدوري السعودي

ونجح الهلال في تخطى عقبة ضمك بهدف نظيف سجله المالي موسى ماريجا في الدقيقة 70 من زمن الشوط الثاني بعد نهاية الفترة الأولى بالتعادل السلبي.

وتواجه فريق الهلال مع نظيره ضمك على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدوري السعودي.

وبهذا الفوز الثمين، يرفع فريق الهلال السعودي رصيده إلى النقطة 53 محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد فريق ضمك في المركز الحادي عشر ويمتلك 32 نقطة.

ويأمل نادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز في إنهاء الموسم الحالي 2022/2023 بأفضل شكل ممكن من خلال تحقيق الانتصار في جميع المباريات المتبقية أمام العدالة وأبها والرائد.

موعد مباراة الهلال القادمة ضد العدالة في دوري روشن

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الهلال لمواجهة نظيره العدالة يوم الثلاثاء 23 مايو الجاري وذلك في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي موسم 2022/2023، على ملعب “الأمير عبدالله بن جلوي”.

وتنطلق صافرة الحكم معلنًا عن بدء مباراة الهلال ضد العدالة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط ودبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد العدالة في دوري روشن

وسيتم نقل اللقاء المرتقب بين الهلال والعدالة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلاوة على ذلك سيتم إذاعة المباراة عبر تطبيق شاهد VIP على الإنترنت.