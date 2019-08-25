موعد مباراة الهلال السعودي ضد أبها في الدوري السعودي و تردد القناة الناقلة

ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم السعودية بداية الدوري، و يبدأ اليوم الثاني من بداية الدوري السعودي، مباراة منتظرة بين الهلال و أبها، و مشاهدت نادي الهلال السعودي الذي يستضيف فريق ابها على ارضه في الجولة الاولي، و ستعرض على قناة السعودية العربية 1، التي تبحث على بث جميع المباريات، حتي يتمكن مواطنين العرب ، و المواطن السعودي من مشاهدة المباراة بشكل مجاني، و تتميز هذه القناة بعرض المحتوي الرياضي، و مباريات الدوري السعودي و المنتخب، يبحث نادي الهلال السعودي على الفوز الأول في الجولة الأولي من الدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في ظل الغيابات، و سنذكر لكم من خلال موقع نجوم مصرية المزيد كم التفاصيل، و التشكيلة المتوقعة، و تردد القناة الناقلة.
بطاقة المباراة
|المباراة
|الهلال Vs أبها
|البطولة
|الدوري السعودي (الجولة الأولي)
|الملعب
|استاد جامعة الملك سعود
|المعلق
|عبدالله الحربي
|القنوات الناقلة
|السعودية الرياضية 1
توقيت المباراة
سوف تنقل المباراة بتوقيت السعودية الساعة 7:00 مساءً و فلسطين و الأردن و سوريا و العراق و لبنان ، و الساعة 6:00 بتوقيت مصر و السودان و ليبيا، و 8:00 بتوقيت الإمارات، و 5:00 بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب .
التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال والغيابات
سوف يفقد نادي الهلال الظهير الأيمن محمد البريك بسبب الإصابة، وسوف يلعب المدرب الهلال ( رازفان لوشيسكو ) أمام فريق ابها الصاعد حديثة من دوري الدرجة الاولي بنفس التشكيلة المعتاد عليها وهي 4-2-3-1 .
عبدالله المعيوف
ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سون – محمد الدوسري
عبد الله عطيف – محمد كنو
سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو
بافيتيمبي جوميس
تردد قناة السعودية الرياضية 1
|القمر الصناعي
|قمر نايل سات
|قمر عرب سات
|التردد
|12284
|12149
|الاستقطاب
|عمودي V
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|27500
|الدقة
|HD
|HD
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