موعد مباراة الهلال السعودي ضد أبها في الدوري السعودي و تردد القناة الناقلة

ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم السعودية بداية الدوري، و يبدأ اليوم الثاني من بداية الدوري السعودي، مباراة منتظرة بين الهلال و أبها، و مشاهدت نادي الهلال السعودي الذي يستضيف فريق ابها على ارضه في الجولة الاولي، و ستعرض على قناة السعودية العربية 1، التي تبحث على بث جميع المباريات، حتي يتمكن مواطنين العرب ، و المواطن السعودي من مشاهدة المباراة بشكل مجاني، و تتميز هذه القناة بعرض المحتوي الرياضي، و مباريات الدوري السعودي و المنتخب، يبحث نادي الهلال السعودي على الفوز الأول في الجولة الأولي من الدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في ظل الغيابات، و سنذكر لكم من خلال موقع نجوم مصرية المزيد كم التفاصيل، و التشكيلة المتوقعة، و تردد القناة الناقلة.

بطاقة المباراة

المباراة الهلال Vs أبها البطولة الدوري السعودي (الجولة الأولي)

الملعب استاد جامعة الملك سعود المعلق عبدالله الحربي القنوات الناقلة السعودية الرياضية 1

توقيت المباراة

سوف تنقل المباراة بتوقيت السعودية الساعة 7:00 مساءً و فلسطين و الأردن و سوريا و العراق و لبنان ، و الساعة 6:00 بتوقيت مصر و السودان و ليبيا، و 8:00 بتوقيت الإمارات، و 5:00 بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب .

التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال والغيابات

سوف يفقد نادي الهلال الظهير الأيمن محمد البريك بسبب الإصابة، وسوف يلعب المدرب الهلال ( رازفان لوشيسكو ) أمام فريق ابها الصاعد حديثة من دوري الدرجة الاولي بنفس التشكيلة المعتاد عليها وهي 4-2-3-1 .

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سون – محمد الدوسري

عبد الله عطيف – محمد كنو

سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميس

تردد قناة السعودية الرياضية 1



القمر الصناعي قمر نايل سات قمر عرب سات التردد 12284 12149 الاستقطاب عمودي V أفقي H معامل الترميز 27500 27500 الدقة HD HD

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