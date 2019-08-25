 التخطي إلى المحتوى

موعد مباراة الهلال السعودي ضد أبها في الدوري السعودي و تردد القناة الناقلة

كتب يزن فضل كرازفي آخر تحديث
موعد مباراة الهلال السعودي ضد أبها في الدوري السعودي و تردد القناة الناقلة
نادي الهلال السعودي

ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم السعودية بداية الدوري، و يبدأ اليوم الثاني من بداية الدوري السعودي، مباراة منتظرة بين الهلال و أبها، و مشاهدت نادي الهلال السعودي الذي يستضيف فريق ابها على ارضه في الجولة الاولي،  و ستعرض على قناة السعودية العربية 1، التي تبحث على بث جميع المباريات، حتي يتمكن مواطنين العرب ، و المواطن السعودي من  مشاهدة المباراة بشكل مجاني، و تتميز هذه القناة بعرض المحتوي الرياضي، و مباريات الدوري السعودي و المنتخب، يبحث نادي الهلال السعودي على الفوز الأول في الجولة الأولي من الدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في ظل الغيابات، و سنذكر لكم من خلال موقع نجوم مصرية المزيد كم التفاصيل، و التشكيلة المتوقعة، و تردد القناة الناقلة.

موعد مبارة نادي الهلال في الدوري السعودي
مباراة نادي الهلال و ابها ، تردد القناة الناقلة ، التشكيلة المتوقعة

بطاقة المباراة

المباراةالهلال Vs أبها
البطولةالدوري السعودي (الجولة الأولي)
الملعب استاد جامعة الملك سعود
المعلق عبدالله الحربي
القنوات الناقلة السعودية الرياضية 1

 

توقيت المباراة

سوف تنقل المباراة بتوقيت السعودية الساعة 7:00 مساءً و فلسطين و الأردن و سوريا و العراق و لبنان ، و الساعة 6:00 بتوقيت مصر و السودان و ليبيا، و 8:00 بتوقيت الإمارات، و 5:00 بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب .

التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال والغيابات

سوف يفقد نادي الهلال الظهير الأيمن محمد البريك بسبب الإصابة، وسوف يلعب المدرب الهلال ( رازفان لوشيسكو ) أمام فريق ابها الصاعد حديثة من دوري الدرجة الاولي بنفس التشكيلة المعتاد عليها  وهي 4-2-3-1 .

 

عبدالله المعيوف
ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سون – محمد الدوسري
عبد الله عطيف – محمد كنو
سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو
بافيتيمبي جوميس

 

تردد قناة السعودية الرياضية 1

القمر الصناعيقمر نايل ساتقمر عرب سات
التردد1228412149
الاستقطابعمودي Vأفقي H
معامل الترميز2750027500
الدقةHDHD

← إقرأ أيضاً:


سوف يهمك:

عن الكاتب

يزن فضل كراز

إسمي يزن من فلسطين عايش في غزة عمري 20 سنة.. طالب جامعي في كلية تكنولوجيا المعلومات تخصص هندسة برمجيات بحب قراءة الروايات وكتابة المقالات وعاشق لكرة القدم

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.