موعد مباراة الهلال أمام التعاون في كأس الملك 2023 – 2024 والقنوات الناقلة

يواصل نادي الهلال السعودي مشواره في بطولة كأس الملك 2023، لمواجهة فريق التعاون في دور ربع النهائي من البطولة، ويسعى الهلال إلى الفوز من أجل تحقيق اللقب الغالي والمفضل لدى جماهير الهلال للعام الثاني على التوالي، خاصة بعد تصدر نادي الهلال ترتيب جدول الدوري السعودي.

واصل نادي الهلال السعودي سلسلة انتصاراته ببطولة كأس الملك، وذلك بعد تخطي مباراة الجبلين في الدور الأول ومباراة الحزم في الثاني، أما نادي التعاون فقد تأهل على حساب الوحدة بعد الفوز على القادسية، وسوف نستعرض لكم في هذه السطور، تفاصيل موعد مباراة الهلال ضد نادي التعاون في بطولة كأس الملك لعام 2023-2024، والقنوات الناقلة للمباراة.

يستعد نادي الهلال لمقابلة نادي التعاون ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك، يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 على ستاد الأمير فيصل بن فهد، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 05:45 مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 04:45 مساءً بتوقيت مصر.

يتم إذاعة مباريات بطولة كأس الملك السعودي عبر قنوات “SSC” السعودية، والتي بدورها ستنقل مباراة الهلال والتعاون على شاشتها، وهي متاحة مجانًا بتقنية SD داخل السعودية.

#المباراة_القادمة 🆚 الهلال

🏆 دور الـ”8″ من #كأس_الملك 🇸🇦

🏟 استاد الأمير فيصل بن فهد

🗓 الاثنين 11 ديسمبر

⏱ 5:45 مساءً#ComeOnWolves 🐺💛 pic.twitter.com/rLyjRtKnx2 — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) December 9، 2023

التشكيل المتوقع لنادي الهلال

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك – على البليهي – خاليدو كوليبالي – سعود عبدالحميد.

خط الوسط: روبين نيفيس – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – ميشيل ألكساندر ميتروفيتش

التشكيل المتوقع لنادي التعاون