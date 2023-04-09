موعد مباراة النصر والفيحاء والقنوات الناقلة في دوري روشن السعودي 2023

تحظى مباراة النصر والفيحاء في إطار الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي باهتمام كبير، والتي أصبحت عادة جميع مباريات العالمي منذ انضمام النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق في يناير الماضي، حيث يحرص الكثير من محبي النجم البرتغالي على متابعة جميع مباريات الفريق السعودي، من جميع أنحاء العالم.

موعد مباراة النصر والفيحاء والقنوات الناقلة

يواجه نادي النصر نادي الفيحاء على ملعب المدينة المجمعة الرياضية ملعب نادي الفيحاء، يوم الأحد 9 أبريل 2023، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة على قناة SSC Sports HD1 المالك الحصري لنقل جميع مباريات دوري روشن السعودي 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موقف النصر والفيحاء في الدوري السعودي

يحتل نادي الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل نادي النصر المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نادي الاتحاد المتصدر برصيد 53 نقطة، ويأتي نادي الهلال في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز 9 أهداف حتى الآن مع نادي النصر في بطولة دوري روشن السعودي، كان آخرها الثنائية التي أحرزها النجم البرتغالي في شباك نادي العدالة الجولة الماضية، والتي انتهت بفوز كبير لنادي النصر بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.