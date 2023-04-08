موعد مباراة النصر والفيحاء مع رابط حجز تذاكر المباراة

ستقام مباراة شديدة الحماس في ملعب مدينة المجمعة الرياضية بين نادي النصر ونظيره نادي الفيحاء، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي. من المقرر أن تقام المباراة في مساء يوم الأحد الموافق 9 أبريل الحالي.

يبحث الآلاف من مشجعي كرة القدم عن طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي على محركات البحث، ويعد هذا اللقاء هامًا للفريقين حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث لتحسين ترتيبه في الدوري السعودي.

حجز تذاكر المباراة

يجذب الدوري السعودي الآن جمهورًا كبيرًا ليس فقط من داخل المملكة، ولكن أيضًا من جميع الدول العربية، خاصة بعد انتقال النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي. إذا كنت من محبي كرة القدم وترغب في حضور المباراة المرتقبة بين فريقي النصر والفيحاء، يمكنك حجز التذاكر بسهولة إلكترونياً عبر منصة alfaiha.evento.sa. فقط اتبع الخطوات التالية:

يمكنك الوصول إلى منصة alfaiha.evento.sa الإلكترونية على الإنترنت عن طريق الدخول إلى موقعها الإلكتروني.

الإلكترونية على الإنترنت عن طريق الدخول إلى موقعها الإلكتروني. اختر المباراة التي تريد حضورها.

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يمكنك الوصول إلى حسابك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول.

حدد عدد التذاكر ومكان الجلوس.

اختر طريقة الدفع المناسبة لك.

اضغط على “حجز” ثم اطبع التذاكر الخاصة بك.

من خلال هذه الخطوات السهلة، يمكنك الآن حجز تذاكر المباراة النصر ضد فيحاء والاستعداد لحضورها والاستمتاع المباراة المثيرة.

موعد وقنوات بث مباراة النصر والفيحاء

ستجمع المواجهة بين نادي النصر السعودي ونظيره الفيحاء في يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023م، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر. ومن المؤكد إقامة المباراة المرتقبة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

تملك شبكة قنوات SSC الرياضية حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، ويُمكنكم متابعة المباراة المنتظرة بين النصر والفيحاء عبر قنواتها المختلفة. تعتبر SSC الرياضية من بين أشهر وأكثر القنوات الرياضية مشاهدة في المنطقة العربية، وتضم فريقًا مميزًا من أبرز المعلقين الرياضيين ومقدمي البرامج. كما يستضيف فريق القناة نجوم كرة القدم في استوديو تحليلي لتحليل أداء الفريقين قبل وبعد المباراة، لتقديم تغطية شاملة للحدث الرياضي.

أسعار تذاكر المباراة

تتراوح أسعار تذاكر مباراة النصر ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023 بين 20 و 25 ريالا سعوديا، وقد تصل إلى حد 50 ريالا. لحجز التذاكر، يمكن اتباع الإجراءات المعتادة لحجز تذاكر المباريات.

تاريخ المواجهات بين الفريقين