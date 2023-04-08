موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة للمباراة

يستمر الصراع والمنافسة على بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين أقوى الدوريات العربية، ويخوض نادي النصر السعودي مباراة قوية ومهمة له خارج ملعبه أمام نادي الفيحاء ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، ويبحث الكثير من محبي وعشاق كرة القدم السعودية ونادي النصر ونجم البرتغال كريستيانو رونالدو عن موعد مباراة النصر والفيحاء القادمة في الدوري، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن موعد المباراة والقنوات الناقلة.

مباراة النصر والفيحاء

على ستاد مدينة المجمعة الرياضية ملعب نادي الفيحاء تقام مباراة النصر والفيحاء في الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن، وتقام المباراة في أجواء حماسية وممتعة في سهرة رمضانية كروية من ليالي رمضان 2023.

يدخل نادي النصر السعودي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 52 نقطة جمعهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين، ويستمر نادي النصر ملاحقة متصدر الدوري نادي الاتحاد السعودي حيث تفصله نقطه واحدة عن المتصدر، وحقق نادي النصر فوزراً كبيراً على نادي العدالة في الجولة الماضية بواقع 5 أهداف، ويسعى نادي النصر إلى الفوز باللقاء من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري.

على الجانب الآخر يدخل نادي الفيحاء المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، جمعهم من 21 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، ويسعى نادي الفيحاء إلى الفوز باللقاء من أجل تحسين ترتيب الفريق في الدوري، خاصةً وأن الفريق يخوض نتائج سلبية في آخر المباريات ما بين خسارة وتعادل.

موعد مباراة النصر والفيحاء

تقام مباراة النصر والفيحاء على ستاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023 وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 9 إبريل، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة النصر والفيحاء القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين عبر شبكة قنوات SSC الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي مع وجود ستوديو تحليلي للمباراة مكون من ألمع وأبرز المحللين والفنيين الرياضين السعوديين.