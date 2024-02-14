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موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم في دوري أبطال آسيا 2024 والقنوات الناقلة

محمد فريد عبد العزيز

ستقام اليوم الأربعاء مباراة بين نادي النصر ونادي الفيحاء في إطار منافسات دور ال 16 لبطولة دوري أبطال آسيا موسم 2024، وستلعب مباراة النصر والفيحاء اليوم على ملعب فيصل بن فهد في الرياض.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر والفيحاء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وبتوقيت الإمارات فإن مباراة النصر والفيحاء ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء.

تشكيل النصر المتوقع ضد الفيحاء

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب لويس كاسترو مواجهة الفيحاء بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: راغد النجار.
  • خط الدفاع: عزيز بيهيتش، إيمريك لابورت، عبدالإلة العمري، سلطان الغنام.
  • خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري، سامي النجعي.
  • لاعبي الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

وقد تحدث مدرب نادي النصر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلاً: ” استعدينا للمباراة بدراسة الخصم وتجهيز الفريق وتصحيح بعض الأخطاء التي فعلناها في مباراة الهلال”.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء 

سيتم إذاعة مباراة الفيحاء والنصر اليوم عبر قناة Bein sport Afc بتعليق حسن العيدروس، وأيضا سيتم نقل المباراة عبر قناة SSC Sport بتعليق فارس عوض.


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عن الكاتب:
محمد فريد عبد العزيز

حاصل على بكالوريوس تجارة، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة.

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