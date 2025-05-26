لفت الدوري السعودي انظار الملايين حول العالم منذ السنوات القليلة بعد انضمام عدد كبير من اللاعبين العالمين المحترفين إلى صفوف الفرق السعودية المختلفة من أهم تلك الصفقات هي صفقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى صفوف فريق النصر السعودي، هذا الإمر ساهم من متابعة مباريات النصر السعودي بشكل كبير من الملايين، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم محبي كرة القدم سنوضح لكم موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2025 والقنوات الناقلة للمباراة وغيرها من التفاصيل.

يستقبل ملعب المملكة أرينا في المملكة العربية السعودية مباراة هامة بين فريقي الفتح والنصر في إطار منافسات الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2024-2025، حيث يدخل فريق النصر المباراة ساعيًا إلى تقديم مباراة قوية لمصالحة محبيه بعد اداء موسم كارثي هذا العام، أما عن موعد مباراة النصر والفتح التي ستقام اليوم الاثنين 26 مايو 2025 في المواعيد التالية:

ستنطلق صافرة بداية المباراة المنتظرة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

من المقرر تن تُنقل مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 حصريًا ورسميًا من خلال احدى قنوات مجموعة قنوات SSC SPORTS الرياضية السعودية، كما تم إسناد مهمة التعليق على احداث المباراة للمعلق مشاري القرني.

هل يمكن مشاهدة المباراة عبر الانترنت؟؟

بالطبع يمكنك ذلك، حيث يتم نقل المباراة على المنصة الرقمية الإلكترونية شاهد VIP من خلال شبكة الانترنت بكل سهولة.

تشكيل فريق النصر المتوقع