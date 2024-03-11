موعد مباراة النصر والعين اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستعد استاد الأول بارك معقل نادي النصر السعودي لاستضافة مباراة النصر والعين الاماراتي في مباراة العودة من دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، واستطاع نادي العين تحقيق الانتصار بهدف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب، ويسعى النصر بقيادة كريستيانو رونالدو لتحقيق الانتصار وخطف بطاقة التأهل، ونتابع عبر نجوم مصرية تفاصيل هذا اللقاء الهام والمرتقب بين الفريقين فتابعونا.

كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

موعد مباراة النصر والعين اليوم

تنطلق مباراة النصر والعين مساء اليوم الأثنين 11-3-2024 وذلك في تمام الساعة 10 بتوقيت السعودية، 9 بتوقيت القاهرة، وحقق نادي العين الانتصار في المباراة الأولى والتي جمعت بين الفريقين على استاد هزاع بن زايد معقل نادي العين في الإمارات، وسجل اللاعب سفيان رحيمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

القنوات الناقلة للمباراة والمعلقين

تُذاع مباراة النصر والعين اليوم عبر العديد من القنوات الرياضية المختلفة حيث يمكنكم مشاهدة المباراة عبر القنوات الآتية:-

SSC SPORT 1 HD – بصوت مشاري القرني.

beIN Sports AFC – بصوت عصام الشوالي.

أبو ظبي الرياضية آسيا 1 – بصوت محمد الشامسي

الكأس 9 – بصوت خليل البلوشي.

يكفي العين أن يحقق التعادل في مباراته اليوم ضد النصر ليضمن بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، بينما لابد للنصر من تحقيق الفوز بفارق هدفين لخطف بطاقة التأهل وإرضاء جمهوره المستاء والغاضب من المباراة الأخيرة للفريق والتي تعرض لها الفريق للهزيمة أمام الرائد بثلاثية في مسابقة دوري روشن.