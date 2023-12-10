موعد مباراة النصر والشباب في كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب نادي الشباب مباراة النصر والشباب والتي ستكون ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك السعودي لموسم 2023-2024، ويدخل نادي النصر المباراة بقيادة نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يرغب في الفوز من أجل التأهل إلي الدور نصف النهائي وحصد لقب جديد يضاف لسجل الفريق، بينما يسعي الشباب لاستغلال عامل الأرض والجمهور والفوز علي النصر.

موعد مباراة النصر والشباب

تقام مباراة النصر والشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأثنين القادم الموافق 11 ديسمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وتذاع مباراة النصر والشباب علي قناة SSC الرياضية السعودية والتي تمتلك حقوق بث مباريات كأس الملك والدوري السعودي، وأيضاً يمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة الانترنت من خلال منصة شاهد VIP.

التشكيل المتوقع للنصر

قد يعتمد مدرب نادي النصر علي التشكيل التالي:-

في حراسة المرمي: رغد النجار

الدفاع: محمد قاسم – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – سلطان الغنام

خط الوسط :مارسيلو بروزوفيتش -عبد الله الخيبري

خط الوسط أمام :عبد الرحمن غريب – أندرسون تاليسكا – ساديو ماني

في الهجوم:كريستيانو رونالدو.

الاستعـداد يبـدأ للقـاء الشبـاب 🔜 pic.twitter.com/olD7zIcggb — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 9, 2023

والجدير بالذكر بإن نادي النصر تأهل إلي الدور ربع النهائي بعد الفوز علي الاتفاق في الدور 16 بهدف نظيف، بينما تأهل الشباب بعد الفوز علي الفتح في مباراة الدور 16 بهدفين مقابل هدف.