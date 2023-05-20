موعد مباراة النصر والشباب الجولة 28.. رابط حجز تذاكر المباراة والقنوات الناقلة

تشتعل منافسات الدوري السعودي للمحترفين أكثر مع مرور الجولات واقتراب نهاية البطولة، حيث تتحمس الجماهير لمباريات الجولة 28 من دوري روشن، والتي تقام خلال أيام الإثنين والثلاثاء 22 – 23 مايو، وتضم منافسات الأسبوع المقبل مباراة النصر القادمة، إذ يرغب جماهير الفريقين في معرفة موعد مباراة النصر والشباب ورابط حجز تذاكر المباراة، بالإضافة إلى القناة الناقلة للمباراة.

مباراة النصر والشباب

يلتقي فريق النصر ضد الشباب ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين روشن، وتقام المباراة مساء يوم الثلاثاء 23 مايو، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9.30 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، تقام المباراة بساحة فريق النصر الأول بارك، وبعد تلك المباراة يتبقى لفريق النصر مواجهتان خلال شهر مايو الأولى لفريق الاتفاق، والثانية أمام فريق الفتح بنهاية الشهر.

خطوة أنجزناها في حائل ✅ وسنبدأ الاستعداد

لخطوتنا القادمة في الرياض 🙏 دعواتنا لنصـرنا بالتـوفيـق 💛 pic.twitter.com/XyrAzYDnn4 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 16, 2023

رابط حجز تذاكر المباراة

يتم توفير رابط حجز تذاكر مباراة النصر والشباب عبر موقع فيكتوريا أرينا الخاص بفريق النصر السعودي، حيث طرح الفريق تذاكر المباراة عبر الموقع الإلكتروني، وحجز التذاكر يجب أن تقوم بالتسجيل في منصة فيكتوريا أرينا، وتبدأ أسعار تذاكر المباراة من 35 ريالا سعوديا، وحتى تصل إلى 750 ريالا ، ويمكنك أن تقوم بحجز التذاكر من خلال اتباع التالي:

ادخل إلى موقع فيكتوريا أرينا. اختر أيقونة تذاكر من القائمة الرئيسية. حدد بعدها تذاكر النصر والشباب. قم بالضغط على Buy Tickets. سجل الدخول باستخدام البريد وكلمة المرور. قم باختيار تسجيل جديد إن لم تمتلك حسابا. بعدها تسجيل الدخول اختر المقعد. حدد طريقة دفع قيمة التذكرة. قم الضغط موافق على الأحكام والشروط. ادفع قيمة التذكرة. تحصل على تذكرة المباراة على هاتفك.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب

تقوم قنوات السعودية الرياضية SSC بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث تقدم القناة تغطية ومتابعة قوية لمباريات الدوري السعودي، حيث تمتلك قنوات SSC عددا كبيرا من البطولات التي تقوم بنقلها على القنوات المفتوحة والمشفرة، تمتلك SSC قنوات عدة قنوات تبث عبر ترددها على عرب سات، لمتابعة المباراة القادمة التي تجمع النصر والشباب يمكنك إضافة تردد قناة السعودية الرياضية SSC التالي:

التردد القطبية معدل الترميز القمر الصناعي تصويب الخطأ جودة القناة 12418 أفقي H 27500 عرب سات ¾ HD

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الشباب

حقق فريق النصر فوزا في المواجهة الأخيرة التي جمعته مع فريق الطائي ضمن منافسات الجولة 27، حيث انتهت المباراة بفوز النصر بهدفين دون مقابل على فريق الطائي، كان الهدف الأول أحرزه الدون رونالدو في الدقيقة ’52’ أما الهدف الثاني أحرزه تاليسكا في الدقيقة ’80’، ويخوض النصر المباراة القادمة وفق التشكيل المتوقع التالي:

حراسة المرمى: اجوستين روسي.

في خط الدفاع: سلطان الغانم، ألفارو، علي لاجامي، جيسلان كونان.

في خط الوسط: لويس جوستافو، عبدالله الخيبري، عبد المجيد الصليهم.

خط الهجوم: رونالدو، تاليسكا، عبد الرحمن غريب.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام النصر

يتبقى لفريق الشباب 3 مواجهات خلال شهر مايو بالدوري السعودي، تكون المباراة القادمة أمام فريق النصر على ملعب الأول بارك، والثانية أمام التعاون ويختتم مواجهات شهر مايو بمباراة ضمك، كان فريق الشباب قد حقق فوزا بهدف دون مقابل على فريق الوحدة، ويخوض فريق الشباب مباراة النصر وفق التشكيل المتوقع التالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج.

خط الدفاع: متعب الحربي، اياغو سانتوس، كريتشوفياك، فواز الصقور.

في خط الوسط: حسين القحطاني، رياض شراحيلي.

خط الهجوم: كارلوس جونيور، كريستيان جوانكا، بانيغا، أحمد عبده.

ترتيب الدوري السعودي

تبقى عددا قليلا من المباريات على نهاية الدوري والتي ستحدد من سيكون البطل بين فريق الاتحاد المتصدر، فريق النصر الذي يأتي في المركز الثاني، وقبل انطلاق مواجهات الجولة 28 يكون ترتيب الفرق الخمس الأوائل كالتالي: