موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2021 – 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها

مهند شرف

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة من أهم مباريات الدوري السعودي مساء اليوم السبت الموافق 21 مايو 2022 تجمع بين النصر والرائد ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022.

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2021 - 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها 3 21/5/2022 - 4:27 ص

يدخل النصر المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق الفوز في آخر جولتين له، الأولى كانت على حساب الفيحاء والتي انتهت بهدف دون رد، والثانية كانت أمام الشباب وانتهت المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ويسعى النصر لمواصلة الانتصارات والاقتراب من وصافة ترتيب الدوري، حيث يحتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة.

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2021 - 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها 1 21/5/2022 - 4:27 ص

على الجانب الآخر هناك الرائد الذي يعاني بشكل ملحوظ خلال هذا الموسم حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر ثلاثة جولات له وانتهت ما بين الخسار والتعادل، ويسعى الرائد لتحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر لتحسين مركزه بجدول ترتيب الدوري والهروب من مناطق الهبوط،  حيث يحتل المركز التاسع بالترتيب برصيد 30 نقطة.

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موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2021 - 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها 2 21/5/2022 - 4:27 ص

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

المباراة النصر X الرائد
الموعد مساء اليوم السبت 21 مايو 2022 – الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية – 8:00 مساء بتوقيت القاهرة 
القناة الناقلة SSC
الملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية
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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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