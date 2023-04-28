موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي | تاريخ آخر 10 مواجهات بين النصر والرائد

يخوض فريق النصر مباراة ضد فريق الرائد مساء اليوم الجمعة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي و ستُقام مباراة النصر والرائد على ملعب ” الأول بارك” ، العالمي يدخل هذه المباراة تحت شعار “مصالحة الجماهير” حيث خسر النصر ثلاث نقاط هامة في مشوار الدوري على يد الهلال ومن ثم ودّع النصر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي على يد الوحدة في مفاجأة كبيرة لم يتوقعها جمهور النصر، ولابديل للنصر عن الفوز اليوم حتى يُبقي على آماله في مشوار الدوري يحافظ على فارق الست نقاط مع فريق الاتحاد والذي حقق انتصاراً غالياً أمس الخميس على نادي الشباب بهدفين لهدف في الوقت بدل الضائع.

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي للمحترفين ( دوري روشن )

تُقام مباراة النصر والرائد اليوم الجمعة 28-4-2023 الموافق 8 شوال 1444

وستُلعب المباراة في مدينة الرياض ملعب ( الأول بارك ) والذي يتسع لـ 25 ألف متفرج

تُقام مباراة النصر والرائد في الساعة 9.30 بتوقيت السعودية والكويت ومصر

تُقام مباراة النصر والرائد في الساعة 8.30 بتوقيت فلسطين ولبنان والأردن

تُقام مباراة النصر والرائد في الساعة 10.30 بتوقيت الامارات وعُمان

القنوات الناقلة ومعلقي مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي سيتم نقل مباراة النصر والرائد من خلال قناة SSC1 SD المفتوحة فقط للمتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، وبالجودة العادية وكذلك من خلال قناة SSC1 HD بخاصية الاشتراك في باقات القناة الرياضية، كما سيكون البث المباشر لمباراة العالمي والرائد متاحًا مجانًا للمتواجدين في السعودية من خلال تطبيق “شاهد” ولكن بتقنية SD ، ولكافة الجمهور في الوطن العربي بإمكانكم مشاهدة مباراة النصر والرائد من خلال الاشتراك في خدمة “شاهد VIP” قناة SSC HD 1 مُتاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط

تردد قناة SSC 1

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4 سيتولى المعلق الرياضي عيسى الحربين مهمة التعليق الصوتي على مباراة النصر والرائد مساء اليوم الجمعة، في اطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن 2022-2023 حكم مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2022-2023 يُدير مباراة النصر والرائد الحكم محمد الهويش، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، عبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، أما حكام تقنية الفيديو ( VAR ) الحكم عبدالله الخربوش ويساعده عمر الجمل. ترتيب النصر والرائد في الدوري السعودي ( دوري روشن 2022-2023 ) يحتل النصر المركز الثاني | برصيد 53 نقطة

النصر لعب ( 24 ) مباراة | فاز ( 16 ) | تعادل ( 5 ) | خسر ( 3 ) | له ( 49 ) | عليه ( 14 ) يحتل الرائد المركز الحادي عشر | برصيد 26 نقطة

الرائد لعب ( 23 ) مباراة | فاز ( 7 ) | تعادل ( 5 ) | خسر ( 11 ) | له ( 29 ) | عليه ( 38 )

احصائية تاريخية لـ آخر 10 مواجهات بين النصر والرائد

التقي فريقا النصر والرائد في العديد المناسبات الكروية في بطولة الدوري السعودي وكأس الملك وكأس ولي العهد والعديد من المباريات الودية الاستعدادية ونحن هنا نُسلط الضوء على آخر 10 مواجهات رسمية متتالية بين فريقي النصر والرائد ويظهر التفوق الكبير والواضح لنادي النصر بالفوز في تسعة مواجهات مقابل تعادل واحد ولم يُحقق نادي الرائد أي فوز على نادي النصر طيلة العشرة مواجهات الأخيرة بل انه لم يحقق إلا فوز واحد فقط في 29 مباراة بينهما وهذا يُبين التفوق الكبير والواضح لنادي النصر ضد الرائد وفيما يلي نتائج الفريقين الأخيرة :

مواجهات النصر والرائد في آحر ( 10 ) مباريات | فاز النصر ( 9 ) | فاز الرائد في ( 0 ) | وتعادلا ( 1 )

سجل النصر ( 30 هدف ) | سجل الرائد ( 5 أهداف فقط )

النصر 4-0 الرائد | موسم 2018-2019| الدوري

النصر 5-0 الرائد | موسم 2018-2019| الدوري

النصر 2-0 الرائد | موسم 2019-2020 | الدوري

النصر 4-1 الرائد | موسم 2019-2020 | الدوري

النصر 2-0 الرائد | موسم 2020-2021 | كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر 1-0 الرائد | موسم 2020-2021 | الدوري

النصر 3-1 الرائد | موسم 2020-2021 | الدوري

النصر 2-2 الرائد | موسم 2021-2022 | الدوري

النصر 3-0 الرائد | موسم 2021-2022 | الدوري

النصر 4-1 الرائد | موسم 2022-2023 | الدوري

التشكيل المُتوقع للنصر ضد الرائد

حراسة المرمى : نواف العقيدي

خط الدفاع : ألفارو – علي لاجامي – سلطان الغنام – جيسلان كونان

وسط الملعب : لويس جوستافو – عبد المجيد الصليهم – جلال الدين مشاريبوف

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو – عبد الرحمن غريب – أندرسون تاليسكا

التشكيل المُتوقع للرائد ضد النصر

حراسة المرمى : سيليفيو لونج

خط الدفاع : محمد الدوسري – محمد سالم – مبارك الراجح – عوض خميس

وسط الملعب : محمد فوزير – منصور البيشي – سلطان الفرحان – ألكساندرو ميتريتا

خط الهجوم : جوليو تافاريس – عبد الله الفهد

التدريب الأخير لنادي النصر قبل مواجهة الرائد

نشر حساب فريق نادي النصر عبر تويتر صور من تدريبات فريقه الأخيرة استعداداً لمباراة العاليم ضد الرائد والتي ستقام اليوم الجمعة.

ترتيب فرق الدوري السعودي 2022-2023 ( دوري روشن )

فيما يلي ترتيب الدوري السعودي قبل انتهاء الجولة الرابعة والعشرون من غمار منافسات الدوري السعودي للمحترفين ( دوري روشن ) ويعتلي صدارة الدوري فريق الاتحاد السعودي بـ 59 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه نادي النصر والذي يحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة ومن ثم نادي الشباب بـ 50 نقطة ويحتل المركز الرابع نادي الهلال برصيد 49 نقطة والذي يستعد لنهائي دوري أبطال آسيا.