موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن والقنوات الناقلة ورابط حجز تذاكر المباراة

يستضيف ملعب الأول بارك، مباراة النصر والخليج في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي موسم 2022 -2023، ويدخل نادي النصر وهو يرغب في الفوز ومصالحة الجماهير من أجل الحصول على لقب الدوري السعودي هذا الموسم، وخاصة بعد إن خرج من الدور نصف النهائي، واستطاع النصر الفوز على الوحدة في الجولة الماضية بأربعة أهداف دون رد، بينما استطاع الخليج الفوز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة النصر والخليج

تلعب مباراة النصر والخليج يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والقاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة على منصة شاهد VIP.

طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والخليج

يمكنك حجز تذاكر المباراة من خلال القيام ببعض الخطوات وهي:-

الذهاب إلي موقع الأول بارك “ من هنا “.

تسجيل الدخول في حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.

اختيار من الصفحة المباريات المتاحة.

تحديد مباراة النصر والخليج.

اختيار فئة التذكرة المناسبة لك.

تحديد عدد التذاكر.

اختيار وسيلة الدفع ثم دفع قيمة التذكرة.

الضغط على زر الحجز.

ترتيب النصر والخليج في الدوري السعودي

يأتي نادي النصر في وصافة جدول ترتيب دوري روشن لموسم 2022 -2023، ويمتلك رصيد 56 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن نادي الاتحاد صاحب المركز الأول، بينما يحتل نادي الخليج المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

ويذكر بإن نادي النصر واجهة الخليج في الجولة الحادية عشر من الدوري هذا الموسم، واستطاع النصر إن يفوز علي الخليج بهدف دون مقابل.

التشكيل المتوقع للنصر