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موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة للمباراة

علاء الشريف

يستضيف نادي النصر السعودي على ملعب مرسول بارك نظيره في الجولة السادسة والعشرين نادي الخليج، ويهتم العديد من محبي ومشجعي الفريقين بمعرفة موعد مباراة النصر والخليج القادمة ضمن إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، فيما يلي من خلال هذا التقرير مزيد من التفاصيل عن موعد مباراة النصر والخليج القادمة بالإضافة إلى القنوات الناقلة ومعلق المباراة.

موعد مباراة النصر والخليج

مباراة النصر والخليج

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موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن والقنوات الناقلة ورابط حجز تذاكر المباراة

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تقام مباراة النصر والخليج القادمة على ملعب مرسول بارك ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، ويسعى كلا الفريقين إلى الفوز بالمباراة وخطف الثلاث نقاط في المباراة القادمة.

يدخل نادي النصر السعودي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 56 نقطة جمعهم من خلال 25 مباراة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن متصدر ترتيب الدوري نادي الاتحاد السعودي صاحب المركز الأول برصيد 59 نقطة، ويسعى نادي النصر السعودي بقيادة النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفوز بالمباراة وخطف الثلاث نقاط ومواصلة المنافسة على لقب بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

موعد مباراة النصر والخليج

وعلى الجانب الآخر يدخل نادي الخليج مباراته القادمة أمام نادي النصر السعودي وهو في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة، ويسعى نادي الخليج إلى الفوز بالمباراة والهروب من منطقة الهبوط من خلال خطف الثلاث نقاط من نادي النصر السعودي.

موعد مباراة النصر والخليج

تقام مباراة النصر والخليج القادمة على ملعب مرسول بارك ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023 يوم الإثنين القادم الموافق 8 مايو الجاري، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر ومصر، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

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القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة النصر والخليج عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق عيسى الحربين.

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علاء الشريف

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مهتم بالكتابة في المجال التقني والرياضي والاخباري.

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