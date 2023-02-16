موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب مرسول بارك مباراة النصر والتعاون في مباراة الجولة السابعة عشر من مباريات الدوري السعودي موسم 2022 -2023، ويدخل النصر المباراة وهو عينة علي الثلاث نقاط وخاصة بعد إستطاع الفوز على الوحدة في مباراة الجولة الماضية بأربعة أهداف دون رد، سجلهم نجم الفريق كريستيانو رونالدو، بينما خسر التعاون في المباراة الماضية من نادي الفتح.

ترتيب النصر والتعاون في الدوري السعودي

يحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الأول، ولعب النصر 16 مباراة استطاع الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراة واحدة.

بينما يحتل نادي التعاون المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ولعب التعاون 16 مباراة، استطاع الفوز في 9 مباريات وتعادل في ثلاثة، وخسر في أربعة مباريات.

موعد مباراة النصر والتعاون

تقام مباراة النصر ضد التعاون غداً الجمعة 17 فبراير 2023، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري السعودي، ويمكن مشاهدة المباراة عبر منصة شاهد VIP.

التشكيل المتوقع للنصر السعودي أمام التعاون

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني لنادي النصر على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع :سلطان الغنام – عبد الإله العمري – عبد الله مادو – جيسلان كونان

وسط الملعب: عبد الله الخيبري – لويز جوستافو

وسط الملعب أمام:عبد الرحمن النجعي – أندرسون تاليسكا – جلال الدين ماشاريبوف

في الهجوم :كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع للتعاون أمام النصر

قد يدخل المدير الفني لنادي التعاون المباراة بالتشكيل التالي: