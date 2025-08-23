أخبار الرياضة

موعد مباراة النصر والاهلى فى نهائى بطولة كأس السوبر السعودي، القناة الناقلة ومعلقين اللقاء

أحمد المدبولي

يلتقى اليوم نادى النصر السعودى مع فريق الاهلى فى نهائى بطولة كأس السوبر السعودي.

 

اللقاء الذى يقام على استاد هونج كونج فى نهائى البطولة، يلتقي الفريقان عند الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة وتوقيت مكة المكرمة.

 

ويذاع اللقاء على قناة الثمانية الأولى الناقل الحصري للبطولات السعودية.

 

وسيتولى التعليق على اللقاء المعلقان فارس عوض وفهد العتيبي عبر قناتى الصوت الاولى والثانية.

 

وسيدير اللقاء تحكيمياً الحكم محمد الهويش وفق إعلان رسمي للاتحاد السعودي ولجنة حكامة.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


