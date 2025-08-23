موعد مباراة النصر والاهلى فى نهائى بطولة كأس السوبر السعودي، القناة الناقلة ومعلقين اللقاء
يلتقى اليوم نادى النصر السعودى مع فريق الاهلى فى نهائى بطولة كأس السوبر السعودي.
اللقاء الذى يقام على استاد هونج كونج فى نهائى البطولة، يلتقي الفريقان عند الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة وتوقيت مكة المكرمة.
ويذاع اللقاء على قناة الثمانية الأولى الناقل الحصري للبطولات السعودية.
وسيتولى التعليق على اللقاء المعلقان فارس عوض وفهد العتيبي عبر قناتى الصوت الاولى والثانية.
وسيدير اللقاء تحكيمياً الحكم محمد الهويش وفق إعلان رسمي للاتحاد السعودي ولجنة حكامة.