موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

ستقام مباراة النارية على ملعب الأول بارك بين النصر والاتفاق، ويبدو أنها ستكون فرصة رائعة لرؤية تنافس محتمل بين الفريقين.

تفاصيل المباراة

تاريخ المباراة: تجرى المباراة في إطار الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

المركز في الترتيب: النصر يحتل موقع الوصافة في جدول الترتيب، ويسعى لتحقيق الانتصار للابتعاد أكثر عن المنافسين والاقتراب من المتصدر. الاتفاق يعد فريقًا قويًا ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في تحسين موقعه في الترتيب.

الأداء السابق: النصر يأتي بأداء جيد في الآونة الأخيرة، ولكن الهزيمة من الهلال قد تكون دافعًا لهم لتحقيق الانتصار. الاتفاق يعيش لحظة من الاستقرار ويسعى للمحافظة على ذلك من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة.



التحضيـر الأخير للاتفـاق تـم 👍 pic.twitter.com/J7WBKp3EHb — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 21, 2023

موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024

يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 على استاد الأول بارك، وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر التاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC.