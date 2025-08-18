موعد مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة

حجزت مواجهة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي مكانها كواحدة من أقوى مواجهات الموسم الكروي، لما تحمله من إثارة وندية تاريخية بين الفريقين.

استعدادات النصر

ويدخل النصر اللقاء مدعومًا بتألق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إضافة إلى الانسجام الكبير في خط الوسط الذي يمنحه تنوعًا هجوميًا مؤثرًا.

استعدادات الاتحاد

وفي المقابل، يسعى الاتحاد بقيادة لاعبه الفرنسي كريم بنزيما لإثبات عودته بقوة، معتمدًا على خبرة لاعبيه وقدرتهم على الحسم في المباريات الكبيرة الكبيرة.

المباراة لا تمثل سباقًا نحو النهائي فقط، بل تعد اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين، وسط حضور جماهيري مرتقب وأجواء استثنائية قد تجعل تفاصيل صغيرة هي الفاصل بين بطاقة العبور أو الإقصاء.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام المباراة غدًا الثلاثاء الموافق 19 أغسطس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب هونغ كونغ في الصين.

القنوات الناقلة