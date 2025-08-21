موعد مباراة النصر والأهلي في نهائي كاس السوبر السعودي 2025 والقنوات الناقلة

سنتعرف على موعد مباراة النصر والأهلي، في نهائي كاس السوبر السعودي لكرة القدم، حيث ضرب الفريقين موعداً معاً في المباراة النهائية، بعد تفوقهم في مواجهات نصف النهائي السوبر السعودي 2025، حيث تغلب النصر على الاتحاد بهدفين لهدف، فيما أكتسح الأهلي القادسية بخماسية مقابل هدف وحيد، لتكون المواجهة بين الفريقين في المباراة النهائية على اللقب، ومن المتوقع أن تكون مواجهة ضخمة بين ناديين بهم الكثير من النجوم على أرضية الملعب.

تلعب مباراة النصر ضد الأهلي في نهائي السوبر السعودي، يوم السبت المقبل الموافق 23 أغسطس، وتلعب المباراة على ملعب هونغ كونغ في مدينة سو كون بو الصينية، وتعد تلك البطولة هامة لكل فريق قبل بداية الموسم الكروي السعودي، وبداية دوري روشن، الذي يبدو سيكون هناك منافسة رباعية على اللقب بين الأندية الأربع الكبرى.

ويعتمد النصر في تلك المباراة على الأسطورة كريستيانو رونالدو، وصفقاته الجديدة على رأسها جواو فيليكس، بينما تأكد غياب ساديو ماني بسبب الطرد الذي تعرض له في نصف نهائي البطولة أمام الاتحاد، فيما سيكون اعتماد الأهلي على الدولي الجزائري رياض محرز والانجليزي ايفان توني من أجل ترجيح كفة فريق مدينة جدة.

القنوات الناقلة للسوبر السعودي

يتم نقل مباريات كاس السوبر السعودي 2025، عبر قناة ثمانية السعودية فضائياً، وهي قناة بدأت البث خلال شهر أغسطس الجاري، وستنقل العديد من مباريات كرة القدم السعودية المحلية والخاصة بالمنتخب السعودي، وتقوم بتغطية مميزة لجميع البطولات المنقولة، القناة تبث بشكل مجاني على القمرين نايل سات وعرب سات، كما لا تحتاج جهاز استقال خاص لاستقبالها، فيمكنكم استقبالها بأي جهاز استقبال لديكم.

وستكون هناك تغطية مميزة لمباراة الأهلي والنصر عبر شاشة القناة، حيث سيكون النهائي الأول على شاشتها، وترغب القناة في تقديم تغطية فريدة من نوعها للمشاهد السعودي والعربي.