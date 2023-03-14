موعد مباراة النصر وابها في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يستقبل استاد مرسول بارك مباراة النصر وأبها والتي ستكون ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن موسم 2022 -2023، ويدخل نادي النصر المباراة وهو عينه على الثلاث نقاط من أجل العودة إلي تصدر قائمة الدوري السعودي مرة أخرى لتعويض خسارة الجولة الماضية من نادي الاتحاد في المباراة التي انتهت بهدف دون مقابل لصالح الاتحاد، بينما خسر أبها من الفيحاء 2-0.

ترتيب النصر وأبها في الدوري السعودي

يحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، ولعب النصر 20 مباراة استطاع الفوز في 14 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراتين، بينما يأتي أبها في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، ولعب أبها 20 مباراة استطاع الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 11 مباراة.

موعد مباراة النصر وأبها

تلعب مباراة النصر وأبها يوم السبت الموافق 18 مارس 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية وأيضاً على منصة شاهد VIP.

التشكيل المتوقع للنصر

قد يعتمد المدير الفني لنادي النصر على التشكيل التالي:-