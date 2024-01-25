موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر لقاء “المعركة الأخيرة” بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عندما يواجه فريق النصر فريق إنتر ميامي في نهائي كأس موسم الرياض 2023.

شارك ميسي في العام الماضي في مباراة ضد رونالدو في كأس موسم الرياض، حيث ارتدى اللاعب الأرجنتيني قميص فريق باريس سان جيرمان في مواجهة نجم منتخب البرتغال الذي كان يرتدي قميص فرق النصر والهلال (نجوم الرياض)، والتي انتهت بفوز بطل الدوري الفرنسي.

موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في بطولة كأس موسم الرياض لعام 2023

سيقام اللقاء الرياضي بين فريقي النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض، يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، في ملعب المملكة آرينا.

يُتوقع أن تبدأ المباراة بصفارة البداية عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات التي ستبث مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023؟

سيتم بث مباريات كأس موسم الرياض عبر قنوات SSC وأيضًا قنوات mbc في منطقة الوطن العربي والشرق الأوسط.