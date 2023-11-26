موعد مباراة النصر ضد برسبوليس وأسعار التذاكر

يواصل نادي النصر السعودي تألقه في دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بفوزه في جميع مبارياته الأربعة، وأحرز 12 نقطة.

ويُعد هذا التألق المتواصل للنصر دليلًا على قوة الفريق وقدراته الفنية العالية، والتي تتمثل في الأداء المتكامل الذي يقدمه لاعبوه في مختلف الخطوط.

بدأ النصر مشواره في دوري أبطال آسيا بالفوز على فريق القوة الجوية العراقي بنتيجة 2-0، ثم حقق الفوز على فريق مومباي سيتي الهندي بنتيجة 3-0، وفريق بيروزي الإيراني بنتيجة 2-1، وأخيراً فريق شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 3-1.

وخلال هذه المباريات، قدم النصر أداءً متكاملًا، حيث سيطر على الكرة في معظم فتراتها، وخلق العديد من الفرص التهديفية، وسجل أهدافًا جميلة.

ويعود الفضل في هذا الأداء المتكامل للنصر إلى العديد من العوامل، منها:

المستوى الفني العالي الذي يتمتع به لاعبو الفريق، والذي يتمثل في مهارات الكرة الفردية والجماعية.

الانسجام الكبير بين لاعبي الفريق، والذي يعكس العمل الجاد الذي يقوم به الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

الخطط التكتيكية الناجحة التي يعتمد عليها الجهاز الفني، والتي تعتمد على السرعة والمبادأة الهجومية.

أهمية المباراة المقبلة أمام برسبوليس:

تُعد مباراة النصر وبرسبوليس، وصيف المجموعة، من أهم مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث يسعى كل فريق إلى الفوز لضمان التأهل إلى الدور التالي.

ويُعد فريق برسبوليس أحد أبرز الفرق الإيرانية، ويتمتع بقدرات فنية عالية، حيث يضم في صفوفه العديد من اللاعبين المميزين.

ويدرك النصر أهمية الفوز في هذه المباراة، حيث سيضمن له صدارة المجموعة، والتأهل إلى الدور التالي بصفته متصدرًا للمجموعة.

أسعار التذاكر وموعد المباراة:

تبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر وبرسبوليس من 40 ريالًا سعوديًا، وتتفاوت حسب الفئات التالية:

وتقام المباراة يوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 على ملعب الأول بارك، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.