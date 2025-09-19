موعد مباراة النصر ضد الرياض في دوري روشن 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة النصر ضد الرياض في بطولة دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يواصل فريق الكرة الأول بنادي النصر استعداداته لخوض مباراة هامة وقوية ضد ضيفه وجاره الرياض، السبت المقبل، على ملعب “الأول بارك”، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

يخوض النصر تلك المباراة بحثًا عن مواصلة سلسلة انتصاراته المحلية والقارية، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن بـ6 نقاط، وحالته المعنوية عالية بعد الفوز على استقلال دوشنبه الطاجيكي في دوري أبطال آسيا “2”.

وعلى الجانب الآخر، لن يكون الرياض لقمة سائغة في مواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه، بعدما صحح الفريق الأحمر والأسود مساره سريعًا في دوري روشن، بتجاوز خسارته من الهلال وفاز على النجمة في الجولة الماضية.

يحين موعد مباراة النصر أمام الرياض، في بطولة دوري روشن السعودي 2025-2026 يوم السبت الموافق 20 من سبتمبر الجاري 2025، على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر والبحرين والعراق وفلسطين، وفي العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات العربية وسلطلنة عمان.

تعد شبكة قنوات ثمانية الرياضية، هي المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، وقد خصصت قناة Thmanyah 1 HD، لنقل مباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026.

كيف تشاهد بث مباشر مباراة النصر والرياض؟

الجدير بالذكر أن شبكة قنوات ثمانية، قامت مؤخرًا بإصدار تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

تشكيل النصر المتوقع ضد الرياض

من المنتظر أن يعتمد البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق النصر على التشكيل التالي:

حراسة المرمى نواف العقيدي خط الدفاع نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيجو مارتينيز – يحيى خط الوسط أنجيلو – بروزوفيتش الوسط الهجومي كينجسلي كومان – جواو فيليكس – ساديو ماني في الهجوم كريستيانو رونالدو

معلق مباراة النصر والرياض

أعلنت شبكة قنوات “ثمانية” عن تعيين المعلق فارس عوض، لتولي مهمة التعليق على مباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي.