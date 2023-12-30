موعد مباراة النصر ضد التعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 والتشكيل المتوقع

تزداد حماسة الجماهير مع نهاية العام الميلادي، إذ تحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية معركة كروية حافلة بالإثارة والتنافس الشديد، مساء يوم السبت الموافق 30/12/2023، بين النصر والتعاون، ضمن فعاليات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، هذا اللقاء المليء بالحيوية يحمل توقعات بأن يكون على قدر عالٍ من الإثارة والتشويق، حيث يسعى النصر، لمواصلة الضغط على المتصدر الهلال، لإثبات قوته وتفوقه، فيما يناضل التعاون لإبراز حضوره بقوة ويطمح للتقدم نحو المراكز الأولى، وبلا شك، ستكون هذه المباراة نقطة جذب محورية لجميع عشاق الساحرة المستديرة.

موعد مباراة النصر والتعاون

التعاون والنصر في الدوري السعودي

يتأهب نادي النصر لإبراز قوته في مواجهة مليئة بالتحدي أمام التعاون في مباراة ختامية للعام الميلادي، آملاً في تسجيل فوز آخر يعزز مكانته في الدوري السعودي، حيث تأتي هذه المباراة بعد فوزهم الكبير على الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدفين، مما يضعهم في المركز الثاني بجدول الترتيب بـ43 نقطة، جمعها من 18 مباراة. يتطلع النصر إلى مواصلة رحلته نحو القمة وتقليص الفارق مع الهلال، الرائد في سباق الصدارة، بينما يراقبهم جمهورهم العريق وهم يثبتون جدارتهم في المنافسة.

من ناحية أخرى، يقف التعاون أمام تحدٍ صعب، خاصةً بعد سلسلة من النتائج الغير مرضية في الآونة الأخيرة، ومع ذلك يظل التعاون مصممًا على تحقيق الفوز والانتقام من هزيمتهم السابقة أمام النصر، وفي سياق ذلت تحتل جماهير الفتح مكانة المشجعين المتحمسين لتحقيق الفوز والتقدم نحو صدارة الجدول، ويحمل التعاون في جعبته 34 نقطة، مستمدة من 18 مباراة، بعد تحقيقه 10 انتصارات، 4 تعادلات و4 هزائم، ما يجعله مرشحًا قويًا لتقديم أداء يُحتذى به ضد النصر.

موعد مباراة النصر والتعاون الجولة 19

عشاق الكرة على موعد مع مباراة كروية مثيرة تجمع بين النصر والتعاون، ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث أن المواجهة المنتظرة، التي تحمل في طياتها الإثارة والمتعة، ستقام يوم السبت 30 ديسمبر 2023، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من البطولة، وستكون هذه المباراة على أرض استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والذي يقع في قلب مدينة بريدة السعودية، ومن المنتظر أن تن طلق المباراة وفق التوقيتات التالية:

التوقيت الدولة الساعة التاسعة 9.00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والبحرين والعراق والكويت والاردن ولبنان وسوريا واليمن والصومال. الساعة الثامنة 8.00 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان وألمانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا. الساعة العاشرة 10.00 مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. الساعة السابعة 7.00 مساءً بتوقيت المغرب العربي وتونس والجزائر وانجلترا والبرتغال. الساعة السادسة 6.00 مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو المباراة القوية التي ستجمع بين فريقي النصر والتعاون، تلك المواجهة، المقرر إقامتها ضمن جولات الدوري المثيرة، والتي تنتظرها الجماهير بحماس كبير، حيث ستُبث عبر قنوات SSC بتقنية HD عالية الجودة، ما يضمن للمشاهدين تجربة مشاهدة مميزة وتفاعلية، كما تتيح بعض القنوات الدولية مثل La 7 Italia وSpiler 2 TV وSportdigital الألمانية البث المباشر للمباراة للمشاهدة جماهير كرة القدم حول العالم.

لمحبي المتابعة عبر الشبكات الرقمية، يقدم QQ Sports Live بثاً مباشراً عبر الإنترنت، مما يتيح المرونة والإثارة للمشاهدين في أي مكان. كذلك، يقدم تطبيق “Shahid VIP” خدمة بث مباشر بجودة عالية، مما يعزز تجربة المشاهدة الرقمية.

تكتمل المتعة والإثارة بصوت المعلقين المتميزين فهد العتيبي، محمد حسين اضرضور، وعبد العزيز الزيد، الذين سيضيفون تحليلات فنية مميزة وحماسية للمباراة.

تشكيل النصر المتوقع

توقعات تشكيلة نادي النصر لمواجهة التعاون في الجولة 19، بتوجيهات المدرب لويس كاسترو، قد تشتمل التالي: