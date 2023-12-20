موعد مباراة النصر ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2023 – 2024 والقنوات الناقلة

تحتضن أرض ملعب الأول بارك، يوم الجمعة 22 ديسمبر، مباراة حاسمة ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي، حيث يلتقي نادي النصر، الذي يتألق تحت قيادة النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، مع نادي الاتفاق، ويأتي النصر إلى هذه المواجهة بتصميم ورغبة قوية في الفوز، بهدف تضييق الفجوة بينه وبين الهلال المتصدر في ترتيب الدوري، لذا تستقطب هذه المواجهة النارية انتباه وحماس محبي كرة القدم السعودية، مما يجعلها من المحطات الرئيسية في الموسم الكروي.

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق

الاتفاق والنصر في الدوري السعودي

يحل نادي الاتفاق ضيفًا على نادي النصر في مباراة هامة تندرج ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يدخل النصر هذه المواجهة تحت قيادة نجمه البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، ويتمتع بموقع قوي في جدول الترتيب، محتلاً المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 16 مباراة فاز في 12مباراة وتعادل في واحدة، وخسر في 3 منها، بالإضافة إلى مباراة مؤجلة مع الاتحاد نظرًا لمشاركته في كأس العالم للأندية.

من جهته، يأمل الاتفاق في تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تعزيز مكانته بجدول الترتيب، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن بإجمالي 24 نقطة من 17 مباراة، قد حقق الاتفاق ستة انتصارات وتعادل في ست مباريات، لكنه عانى أيضًا من خمس هزائم، وآخرها كان التعادل مع الشباب، مما يزيد من رهانات هذه المباراة في تحديد مسار الفريق في الدوري.

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق 2024

تترقب جماهير كرة القدم بشغف كبير المواجهة بين فريقي النصر والاتفاق، المقررة ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي روشن لموسم 2023- 2024، حيث ستُعقد هذه المباراة الهامة في يوم الجمعة، الموافق 22 من شهر ديسمبر 2023، وتحتضنها أرضية ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وبالنسبة لتوقيت انطلاق المباراة، فهو مُقسم حسب المناطق الزمنية الرئيسية كالتالي:

في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، العراق، الكويت، الأردن، لبنان، سوريا، اليمن، والصومال.

بينما الساعة 5:00 مساءً سيكون بتوقيت جمهورية مصر العربية، ليبيا، والسودان.

وفي الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

أما الساعة 4:00 مساءً سيكون بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب، إنجلترا، والبرتغال.

أهم القنوات الناقلة للمباراة

تحظى المواجهة القادمة بين النصر والاتفاق بأهمية كبرى ضمن جولات الدوري السعودي لكرة القدم، وتُعد هذه المباراة، المقررة في إطار الجولة الثامنة عشر، من الأحداث الرياضية البارزة التي تجتذب جماهير واسعة، تتميز هذه المباراة بتغطيتها التلفزيونية المتنوعة، إذ تقوم قناة SSC HD السعودية الرياضية ببثها مباشرة، بينما تنقل قناة Sport TV1 Portugal الأحداث لجمهورها، معروفة بتغطيتها المميزة للمناسبات الرياضية الكبيرة، كما تقدم قناة Sport 2 Czechia فرصة لمتابعين في أوروبا الوسطى للاستمتاع بالمشاهدة.

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