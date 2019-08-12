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موعد مباراة النصر القادمة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019

كتب محمد عطا اللهفي آخر تحديث
موعد مباراة النصر القادمة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019

من سيقابل النصر في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا وما هو موعد مباراة النصر القادمة في ربع نهائي آسيا 2019 أسئلة كثيرة تشغل تفكير الجميع الان من كل جماهير العالمي، وبخصوص من سيقابل النصر في ربع النهائي فسوف يلتقي العالمي بطل السعودية مع الفائز من مباراة السد القطري مع الدحيل القطري، أي أن مواجهة النصر القادمة مع بطل قطر في مقابلة ستكون مرتقبة.

موعد مباراة النصر القادمة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا عن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، موعد مباراة النصر القادمة في دور الثمانية مع بطل قطر السد أو الدحيل “الذهاب”، ستكون يوم الإثنين 26 أغسطس 2019 بالعاصمة السعودية الرياض، بينما ستكون مباراة العودة بالدوحة العاصمة القطرية يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2019، الفائز بمجموع المباراتين يتأهل للدور قبل النهائي.

هذا ويذكر أن النصر السعودي قد تأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على حساب نادي الجزيرة الإماراتي بعد مواجهة قوية، حيث تعادل الفريقان بالرياض بنتيجة 1-1، قبل أن يحسم النصر تلك المواجهة بالفوز في أبوظبي بنتيجة 3-2.

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عن الكاتب

محمد عطا الله

محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

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