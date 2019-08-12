من سيقابل النصر في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا وما هو موعد مباراة النصر القادمة في ربع نهائي آسيا 2019 أسئلة كثيرة تشغل تفكير الجميع الان من كل جماهير العالمي، وبخصوص من سيقابل النصر في ربع النهائي فسوف يلتقي العالمي بطل السعودية مع الفائز من مباراة السد القطري مع الدحيل القطري، أي أن مواجهة النصر القادمة مع بطل قطر في مقابلة ستكون مرتقبة.

موعد مباراة النصر القادمة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا عن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، موعد مباراة النصر القادمة في دور الثمانية مع بطل قطر السد أو الدحيل “الذهاب”، ستكون يوم الإثنين 26 أغسطس 2019 بالعاصمة السعودية الرياض، بينما ستكون مباراة العودة بالدوحة العاصمة القطرية يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2019، الفائز بمجموع المباراتين يتأهل للدور قبل النهائي.

هذا ويذكر أن النصر السعودي قد تأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على حساب نادي الجزيرة الإماراتي بعد مواجهة قوية، حيث تعادل الفريقان بالرياض بنتيجة 1-1، قبل أن يحسم النصر تلك المواجهة بالفوز في أبوظبي بنتيجة 3-2.