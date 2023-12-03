موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا 2023 ضد استقلال دوشنبه

نادي النصر السعودي يحل ضيفاً على فريق استقلال دوشنبه في إطار دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023.

ستقام مباراة النصر السعودي وفريق استقلال دوشنبه الطاجيكي يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

فريق النصر يريد العودة إلى طريق الانتصارات بعد التعثر في المباراة الأخيرة أمام نادي الهلال في الدوري السعودي.

في المركز الأول يتواجد نادي النصر برصيد 13 نقطة، وفي المركز الثاني يأتي فريق برسبوليس الإيراني برصيد 8 نقاط.

بينما في المركز الثالث يتواجد فريق الدحيل القطري برصيد 4 نقاط، وفي المركز الرابع فريق استقلال دوشنبه برصيد نقطتين فقط.

القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال دوشنبه

سيتم إذاعة المباراة عبر قناة SSC السعودية، وكذلك يمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة Bein sport AFC وقناة الكأس الرياضية القطرية.

تشكيل النصر المتوقع أمام استقلال دوشنبه

من المتوقع أن يبدأ المدرب لويس كاسترو المباراة بهذا التشكيل

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: محمد قاسم، ايمريك لابورت، عبد الإله العامري، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافينيو.

الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.