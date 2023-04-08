موعد مباراة النصر السعودي وفيحاء.. وغياب النجعي وبخاري للإصابة.. والتجديد “للكايد”

سيشهد يوم الأحد القادم مباراة ساخنة وقوية بين النصر وفيحاء في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يلتقي الفريقان على ملعب الملك سلمان، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ومن جانب آخر يعلن نادي النصر السعودي ، عن مدة غياب الحارس أمين بخاري، الذي اجرى له عملية بعد تعرضه لكسر اصبع القدم، ولاعب الوسط سامي النجعي ، الذي تعرض لتمزق في الرباط الداخلي للركبة، ويحتاج إلى العلاج والتأهيل لمدة 4 أسابيع قادمة.

📄 | التقرير الطبي لإصابة نجمي #النصر سامي النجعي و أمين بخاري أمنياتنا لهما بالشفاء العاجل

والعودة أقوى بإذن الله 💛 pic.twitter.com/5iNMwRAzaa — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 7, 2023

أعلن النادي السعودي في تجديد عقد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة عامين” ليظل “الكايد” حتى 2026.

والجدير بالذكر أن تاليسكا قد أثبت للجميع و لإدارة نادي النصر السعودي خاصة، انه من أفضل الصفقات الخاصة خلال السنوات الماضية، انضم تاليسكا إلى فريق نادي النصر السعودي في صيف 2021، قادم من جوانزو إيفرجراند الصيني مقابل 8 ملايين يورو، والجدير بالذكر أن عقدة السابق كان ممتدا حتى 2024، لكن سيظل اللاعب صاحب ال29 عام، هو المدلل والمفضل لنادي النصر السعودي.

حدد النصر السعودي راتب تاليسكا في عقده الجديد على راتب تبلغ قيمته المالية 18 مليون دولار في الموسمين، وذلك بوقع 9 ملايين في الموسم الواحد، والجدير بالذكر أن راتبه في السابق كان قيمته 6.5 مليون يورو وذلك في الموسم الواحد في العقد القديم، واصبح الفارق بين الموسمين ما يعادل حوالي 2.5 مليون يورو في الموسم.