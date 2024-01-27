موعد مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لمباراة قوية وهامة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، ذلك ضمن منافسات كأس موسم الرياض في نسخته الرابعة.

ويحتضن استاد المملكة آرينا، المباراة التي تقام يوم 1 من شهر فبراير المقبل، ذلك في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت دبي، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وكما تنقل في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السودان وجنوب أفريقيا والأردن.

التشكيل المتوقع للفريق النصر السعودي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – عبد الله مادو – سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش – أوتافيو – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا.

التشكيل المتوقع لفريق إنتر ميامي الأمريكي أمام فريق النصر السعودي:-

حراسة المرمي: كارلوس دوس سانتوس، نيك مارسمان، ديريك كالندر.

خط الهجوم: روبي روبنسون، شنايدر بورجيلين، جيك لاكافا، لويناردو كامبانا، مارتينيز، كورينتين جيان، ليونيل ميسي.

خط الوسط: جريجور دي ماجالميس دا سيلفا، بنجامين كريماسكي، روبيرت تايلور، رودولفو بيرازرو،جيان موتا، ديفيد أوتشوا، ديسكون أرويو.

خط الدفاع: هارفي نيفيل، إيان فراي، سيرجي كريفتسوف، ريان سيلور، كريستوفر ماكفاي، فرانكو نيجري، كمال ميلر، دي أندري يدلين.