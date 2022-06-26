موعد مباراة النادي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي المصري، نادي بيراميدز ضمن منافسات كأس مصر لموسم 2020-2021 الذي توقف بسبب ضغط المباريات على الأندية المشاركة في البطولات الكبيرة، مثل دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية وغيرها، وتقام المباراة بين المارد الأحمر و النادي السماوي، يوم الأحد القادم وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، على استاد القاهرة الدولي.

طريق الأهلي إلي الدور ربع النهائي

كانت هذه النسخة من كأس مصر، قد توقفت فتره طويله بسبب انشغال الفرق المصرية في البطولات الكبيرة، وذلك ما رجحه الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو أيضاً الذي رجح استكمال المباريات في هذا الموسم 2022.

ويطالب عدد كبير من الرياضيين بتوقف الدوري المصري وذلك لكثرة المباريات، ويظهر ذلك على اللاعبين من الإجهاد وكثرة الإصابات بسبب التحام المباريات والبطولات ببعضها.

ووصل النادي الأهلي المصري إلى الدور ربع النهائي من هذه البطولة بعد أن تخطى عدة مباريات بالفوز على منافسيه، ففاز علي ناد النصر بهدفين مقابل هدف في الدور ال ٣٢ من المسابقة، وفاز علي نادي إنبي في دور ال١٦ بهدف دون رد.

طريق بيراميدز إلي الدور ربع النهائي

بينما وصل النادي السماوي “بيراميدز” إلي الدور الربع نهائي بعد أن فاز علي بعض الفرق بنتائج جيدة في الأدوار الماضيه، ففاز في الدور ال ٣٢ على نادي العبور بالقليوبية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وفاز علي نادي سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليصل لهذا الدور من المسابقة.

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع مباريات كأس مصر على قنوات اون تيم سبورتس، التي تمتلك حق البث لهذه المسابقة وكثير من المباريات، ويوجد استوديو تحليلي قبل المباراة يتكون من ألمع نجوم الكرة المصرية و المحللين الرياضين، ليناقشوا مجريات المباريات المختلفة.