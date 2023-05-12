نقدم لكم في هذا التقرير موعد مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا 2023، حيث ينتظر عشاق الكرة الأفريقية معركة كُرَوِيّة من العيار الثقيل تشهدها منافسات دوري الأبطال هذا العام، حيث يواجه النادي الأهلي المصري والترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي 2022-2023 على ملعب رادس، معقل الفريق التونسي غدا الجمعة 12 مايو الجاري في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري والترجي التونسي

تبث قناة bein sports مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي لأنها الناقل الحصري للبطولة.

مباراة ضد الترجي التونسي لأنها الناقل الحصري للبطولة. فيما وردت أنباء عن اقتراب قناة التونسية من إذاعة المباراة ولكن لم يتم تأكيد الخبر حتي الآن.

تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- محمد هاني.

خط الوَسَط: حمدي فتحي- مروان عطية- أحمد قندوسي- آليو ديانج.

خط الهجوم:كهربا- بيرسي تاو.

حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي.

يدير حكم مباراة الذَّهاب بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر مايو 2023 الحكم الكيني “بيترو أويرو كاماكو”، بمساعدة الثنائي “سورو فاتسواني وجيلبرت شيرويوت” والحكم الرابع الصومالي عمر عبد القادر، أما الحكم الجزائري مصطفى غِرْبال فسيتولى إدارة تقنية الفيديو في لقاء الذَّهاب، ويساعده مقرن جوراري.

إحصائيات وتاريخ مواجهات الفريقان الأهلي والترجي التونسي

تقابل النادي الأهلي المصري والنادي الترجي التونسي من قبل في 20 مباراة سابقة نجح النادي الأهلي في الفوز خلال 7 مباريات واخفق 4 لقاءات وساد التعادل بين الفريقين في 9 مواجهات سجل النادي الأهلي 26 هدف في مرمى الفريق التونسي، و استقبلت شباكه 15 هدف من جانب الترجي التونسي.

هذا و تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في القاهرة الجمعة 19 مايو 2023 ويدير مباراة الإياب الحكم الموريتاني دحان بيده، يعاونه جيرسون إيمليانو وحمدين ديبا، والحكم الرابع الإيفواري إبراهيم كالو.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح موعد مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريفيا 2023.