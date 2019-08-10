موعد مباراة النادي الأهلي ضد فريق اطلع برة في دور الـ64 الدور التمهيدي والقنوات المجانية الناقلة

يواجه فريق النادي الأهلي المصري فريق اطلع برة الجنوب سوداني في مباراة الدور التمهيدي دور الـــ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، كما أنها النادي الأهلي استعداداته لملاقاة فريق “اطلع برة” الفريق السوداني في مباراة الذهاب بين الفريقين، حيث يتطلع النادي الأهلي في بدء المشوار الأفريقي هذا العام بشكل جدي للحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا ويستهل مشواره الأفريقي أمام الفريق السوداني اطلع برة، وقد اتفق النادي الأهلي مع نادي اطلع برة السوداني على أن تقام مباراة الذهاب والعودة في مصر بدل أن تقام مباراة الذهاب في مصر والعودة في السودان.

موعد مباراة النادي الأهلي ضد فريق اطلع برة دور تمهيدي دوري أبطال أفريقيا 2019

تقام مباراة النادي الأهلي ضد فريق اطلع برة السوداني في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019،وقد اعلن اتحاد الكرة المصري أن مسموح للنادي الأهلي بحضور عدد 10 الآف متفرج للمباراة،كما سوف تقام المباراة بين الأهلي وفريق اطلع برة على أرضية ملعب ستاد الجيش في برج العرب الذي يتسع إلى حضور 86 ألف متفرج، وتقام المباراة يوم الأحد الموافق يوم 11/8/2019 وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما تقام المباراة في التوقيتات التالية في بعض الدول العربية :

في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

في تمام الساعة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العراق.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفريق اطلع برة السوداني

تنقل مباراة النادي الأهلي وفريق اطلع برة في دور ال 64 من دوري أبطال افريقيا عبر قناة اون سبورت – On Sport بشكل مجاني، حيث قد اشترت قناة اون سبورت الرياضية المصرية حقوق مباراة النادي الأهلي في دور ال 64 في دوري أبطال أفريقيا 2019 وهي القناة المصرية الوحيدة التي تنقل المباراة، إليكم تردد قناة اون سبورت – On Sport :

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ أون سبورت – On Sport 10853 27500 أفقي 5/6

مباراة الذهاب والعودة في مصر

سوف يلعب النادي الأهلي مباراته أمام فريق اطلع برة في مصر في مباراة الذهاب ومباراة العودة بعد أن اتفق لناديين على ان تقام المباراتين في مصر وتكون مباراة الذهاب هي مباراة النادي الأهلي ومباراة العودة تكون مباراة فريق اطلع برة، على أن تكون إيرادات بث مباراة العودة يأخذها فريق اطلع برة كان المباراة تقام على ارضه.