موعد مباراة المغرب وكندا في كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف استاد الثمامة مباراة المغرب وكندا والتي تقام ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة في دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، ويدخل المنتخب المغربي المباراة وهو عينه على الفوز من أجل ضمان التأهل إلى دور 16 وذلك بعد أن فاز على بلجيكا بهدفين دون رد في مباراة الجولة الثانية، وتعادل مع كرواتيا في مباراة الجولة الأولي.

موعد مباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022

تقام مباراة المغرب وكندا في الجولة الأخيرة بدور المجموعات غداً الخميس 1 ديسمبر 2022، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المغرب والساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد كندا في كأس العالم

تذاع مباريات كأس العالم قطر 2022 على مجموعة قنوات بين سبورت الحاصلة علي حقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستنقل المباراة علي قناة beIN Sports HD 1 Max وأيضاً علي قناة الكأس الرياضية القطرية، وأيضاً يمكن للمشجعين مشاهدة المباراة على تطبيق تود علي الأنترنت.

التشكيل المتوقع للمغرب أمام كندا

من المتوقع إن يبدأ وليد الركراكي المدير الفني للمغرب المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي – رومان سايس – نايف أكرد – أشرف حكيمي

خط الوسط: سفيان أمرابط – سليم أملاح – عز الدين أوناحي

خط الهجوم: سفيان بوفال – يوسف النصيري – حكيم زياش

التشكيل المتوقع لكندا أمام المغرب

من المتوقع إن يبدأ المدير الفني لكندا المباراة بالتشكيل التالي:-