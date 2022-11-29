وبدأ العد التنازلي لنهاية كأس العالم قطر 2022 ... موعد مباراة المغرب وكندا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة المغرب وكندا من أهم ما يشغل بال الكثيرين في الوطن العربي من عشاق الكرة، بعد الأداء المتميز للمنتخب المغربي في اللقاءات الأخيرة ، وسوف نقوم معكم من خلال المقال التالي بعرض كافة التفاصيل الخاصة باللقاء الذي ينتظره الكثيرين.

التأهل لدور الـ16 في كأس العالم

يواجه المنتخب المغربي نظيره منتخب كندا في مباراة مرتقبة يواجه فيها المنتخبين بعضهما بقوة وعند الفوز في هذا المباراة تتهيأ الفرصة لأسود الأطلس المغربي للتأهل لدور الـ في كأس العالم، وهي المباراة التي تأتي في ختام دور المجموعات في المونديال في الجولة الثالثة والأخيرة، كانت أولي مباراة المغرب المشاركة مع كرواتيا، وكانت النتيجة التعادل السلبي وفي المشاركة الثانية جاءت النتيجة بتحقق الفوز وإحراز هدفين أمام منتخب بلجيكا.

موعد مباراة المغرب وكندا

تجري المباراة في الأول من ديسمبر الموافق يوم الخميس القادم علي ارض ملعب الثمامة بقطر وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام السادسة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة مباراة المغرب وكندا

تذاع المباراة علي مجموعة قنوات بي إن سبورت المالك الحصري لنقل جميع مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجانب القناة المفتوحة بي إن سبورت ومجموعة قنوات الكأس القطرية.

التأهل لدور الـ16 فرصة ذهبية للمنتخب المغربي ويستطيع تحقيقها عند وصول النتيجة إلي الفوز أو التعادل ما يؤهله للصعود أما في حالة كانت النتيجة الخسارة، فهو يمكنه التأهل أيضآ ولكن هذا متوقف علي عامل فوز المنتخب الكرواتي ضد منتخبي كندا وبلجيكا حيث يصل عدد النقاط إلي 7 مقابل 4 للمغرب وثلاث بلجيكا وكندا.

ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم