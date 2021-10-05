تنطلق مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم FIFA المقرر إقامتها في قطر لعام 2022 حيث تبدأ مباريات هذه الجولة بانطلاق مباريات المجموعة التاسعة والتي تضم كلا من منتخب غينيا بيساو و منتخب المغرب ومنتخب غينيا ومنتخب السودان، ويتصدر هذه المجموعة منتخب غينيا بيساو بأربعة نقاط يليه في المركز الثاني منتخب المغرب بثلاث نقاط ثم في المركز الثالث منتخب غينيا بنقطة ويتذيل المجموعة منتخب السودان بلا أي نقاط

وفى إطار استعدادات المنتخب المغربي فقد إخطار المدرب البوسنى وحيد خليلوزتش قائمة الاعبين الجاهزين للعب المباراة ض منتخب غينيا بيساو وأيضا مواجهة منتخب غينيا في المباراة المؤجلة التي لم تلعب الجولة السابقة نظرا لظروف الحرب في غينيا

توقيتات بث مباراة منتخب المغرب وغينيا بيساو في الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 2021/10/6 وذلك في تمام التوقيتات الآتية :

19:00 بتوقيت غرينتش وتوقيت نواكشوط

20:00 بتوقيت كلا من الجزائر وتونس والرباط

21:00 بتوقيت كلا من مصر و طرابلس والخرطوم

22:00 بتوقيت كلا من مكة المكرمة والقدس الشريف و الدوحة و بغداد

23:00 بتوقيت كلا من مسقط و أبو ظبى

حيث يقام اللقاء على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي حسن عبد الله بالمغرب بتعليق عادل المسعودي

القناة الناقلة لمباراة منتخب المغرب و غينيا بيساو

ويمكنكم متابعة اللقاء على قناة المغربية الرياضية تردد 12207 رأسي 27500 التي يتم بثها كقناة مفتوحة على قمر النايل سات