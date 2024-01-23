يلتقي منتخب المغرب مع نظيرة منتخب زامبيا في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2023، وتستعد المغرب من أجل الفوز وذلك لضمان بطاقة التأهل إلي الدور 16 من البطولة، وخاصة بعد التعادل في مباراة الجولة الثانية مع الكونغو الديمقراطية التي انتهت بهدف لكل فريق، بينما يبحث منتخب زامبيا أيضاً عن الفوز للتأهل إلي الدور ثمن النهائي.

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة المغرب ضد تنزانيا في كأس أمم أفريقيا يوم الأربعاء 24 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة beIN AFCON، الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق تود عبر شبكة الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

قد يعتمد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع : يحيى عطية الله – نايف أكرد – شادي رياض – أشرف حكيمي

وسط الملعب: عز الدين وأنا حي – سفيان أمرابط – سليم أملاح

في الهجوم : حكيم زياش – يوسف النصيري – عبد الصمد الزلزولي

ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم أفريقيا

تشارك المغرب في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا بجانب كل من الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا، وتتصدر المغرب قائمة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تأتي الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني وزامبيا في المركز الثالث بنقطتين، وتنزانيا في المركز الأخير بنقطة.