يستعد منتخب المغرب لكرة القدم لمواجهة نظيرة منتخب تنزانيا في مباراة الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس أمم افريقيا 2024 والمقام في دولة كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير وحتي 11 فبراير 2024، ويسعي منتخب المغرب في الحصول علي اللقب هذا العام، حيث يدخل المنتخب المغربي بثقة كبيرة وخاصة بعد حصولة المركز الرابع في مونديال قطر 2022، ويشارك منتخب المغرب في المجموعة السادسة بجانب الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب وتنزانيا

تقام مباراة المغرب ضد تنزانيا في كأس الأمم الافريقية يوم الاربعاء الموافق 17 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة علي قناة bein sport الناقل الحصري للبطولة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ويمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق تود أو بي إن كونكت.

قائمة منتخب المغرب امم افريقيا