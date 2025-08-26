موعد مباراة المغرب والسنغال اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025-2026

تترقب الجماهير العربية والإفريقية واحدة من أقوى مواجهات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين حين يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب السنغال في قمة نارية بدور نصف النهائي بحثًا عن بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، فدعونا نتعرف على موعد اللقاء والقنوات الناقلة عبر المقال.

طريق المغرب والسنغال إلى نصف النهائي

دخل أسود الأطلس البطولة بقوة ونجحوا في تخطي منتخب تنزانيا بهدف دون رد في ربع النهائي ليؤكدوا أحقيتهم بالوصول إلى المربع الذهبي.

أما منتخب السنغال فقد واصلوا تألقهم وأقصوا أصحاب الأرض منتخب أوغندا بنفس النتيجة (1-0) ليضربوا موعدًا مثيرًا مع المغرب.

توقيت مباراة المغرب ضد السنغال

من المقرر أن تنطلق مباراة المغرب والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين اليوم الثلاثاء في تمام:

8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

6:30 مساءً بتوقيت المغرب.

القناة الناقلة لمباراة المغرب والسنغال

تنقل شبكة بي إن سبورتس اللقاء حصريًا عبر قناة beIN Sports 6 مع تغطية تحليلية مميزة تضم كوكبة من نجوم الكرة الإفريقية.

من يواجه الفائز؟

سيضرب الفائز من مواجهة المغرب والسنغال موعدًا في المباراة النهائية مع المتأهل من نصف النهائي الآخر بين السودان ومدغشقر لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة المقامة في أوغندا وكينيا وتنزانيا.