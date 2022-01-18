موعد مباراة المغرب والجابون في أمم أفريقيا 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

يختتم منتخب المغرب مشواره في منافسات دور المجموعات بخوض مباراة من العيار الثقيل تجمع بينه وبين نظيره منتخب الجابون على ملعب أحمدو أهيدجو، ضمن إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2021 – 2022 في نسختها الثالثة والثلاثين التي تحتضنها الكاميرون هذا الموسم.

افتتح أسود الأطلس مشواره في أمم أفريقيا بأداء رائع حيث تمكن من تحقيق الفوز في أولى مبارياته على نظيره منتخب غانا بهدف نظيف واستطاع أن يجمع الثلاثة نقاط من هذه المباراة، وفي جولته الثانية فاز أيضا على منتخب جزر القمر في الجولة قبل الأخيرة، حيث انتهت المباراة بنتيجة هدفين نظيفين لأسود الأطلس، ويدخل منتخب المغرب مباراة اليوم بقائمة مكتملة وبهدف واضح وهو الفوز لا غيره، حيث يسعى أسود الأطلس للفوز في مباراة اليوم أمام الجابون لتعزيز صدارته بالمجموعة.

على الجانب الآخر يسعى منتخب الجابون الذي بأدائه احتل المركز الثاني بالمجموعة لتحقيق الفوز على أسود الأطلس والخروج بنتيجة إيجابية لضمان التأهل، على الرغم من أن الفوز ضروري بالنسبة له إلا أن التعادل في هذه المباراة أيضا لا يعتبر نتيجة سيئة بالنسبة له، حيث انه يحتاج لنقطة واحدة فقط لتأكيد تأهله لدور الـ 16.

موعد مباراة المغرب والجابون في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة لها