تنتظر الجماهير المغربية والعربية موعد مباراة المغرب ضد كندا في كأس العالم قطر 2022، حيث تشهد الملاعب القطرية أربع مباريات مصيرية في الجولة الثالثة، تواجه المغرب المنتخب الكندي في جولة الأخيرة من دور المجموعات، كما تواجه كرواتيا المنتخب البلجيكي في نفس المجموعة، وأيضا إسبانيا تواجه اليابان، وكوستاريكا في مواجهة ضد ألمانيا، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية عرض مواعيد المباريات الأربع التي تقوم يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر، بالإضافة إلي عرض نتائج المباريات لحظة بلحظة من خلال هذا المقال.

موعد مباراة المغرب ضد كندا في كأس العالم قطر 2022

يواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في مباراة الجوالة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة، حيث تدخل المغرب المباراة برصيد أربع نقاط، وذلك بعد أن واجهة المنتخب الكرواتي في أول مباراة لها ببطولة كأس العالم قطر 2022، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بعد تقديم أداءً مميزاً من قبل المنتخب المغربي، وفي الجولة الثانية واجهة المنتخب البلجيكي وقدمت أسود الأطلس مباراة رائعة ومشرفة للكرة العربية والأفريقية بعد أن فازت بنتيجة هدفين لاشيء، ولذلك فقد وضعت الجماهير العربية أمال عالية لصعود المغرب للدور الـ 16، لذا تدخل المغرب المباراة ولا بديل عن الخروج بنتيجة إيجابية.

سوف نعرض موعد مباراة المغرب ضد كندا في كأس العالم قطر 2022 في الجدول التالي:

المباراة الموعد التوقيت الاستاد القناة الناقلة المغرب X كندا 1 ديسمبر 2022 الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكه المكرمة الثمامة bein sports HD 1 Max

موعد مباريات كأس العالم قطر 2022

تنطلق مباريات المجموعة الخامسة والسادسة، حيث يلتقي المنتخب المغربي نظيرة الكندي،كما تلتقي كرواتيا المنتخب البلجيكي،وأيضاً تواجه اليابان منتخب أسبانيا، أما المباراة الرابعة فسوف تواجه كوستاريكا المنتخب الألماني، وسوف نعرض لكم المواعيد والقناة الناقلة في السطور التالية.

كندا x المغرب تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع علي قناة bein Sports HD 1 Max، تعليق جواد بدة. كرواتيا x بلجيكا تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع علي قناة bein Sports HD 2 Max، تعليق حفيظ دراجي. اليابان x إسبانيا تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع علي قناة bein Sports HD 1 Max، تعليق حسن العيدروس. كوستاريكا x ألمانيا حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع علي قناة bein Sprots HD 2 Max، تعليق يوسف سيف.

نتائج مباريات كأس العالم قطر 2022

الفريق الأول النتيجة الفريق الثاني الحالة المغرب — كندا لم تبدأ كرواتيا — بلجيكا لم تبدأ اليابان — إسبانيا لم تبدأ ألمانيا — كوستاريكا لم تبدأ

سنوافيكم نتائج المباريات من خلال الجدول الواضح أعلاه لحظة بلحظة.