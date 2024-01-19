يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2023، وستكون هذه المباراة واحدة ضمن المباريات الهامة لدي أسود الأطلس وذلك لرغبتهم في الفوز من أجل ضمان بطاقة التأهل إلي الدور 16 من البطولة، ونجح منتخب المغرب في الفوز في الجولة الأولي علي تنزانيا بثلاث أهداف دون رد، بينما تعادلت الكونغو مع زامبيا.

موعد مباراة المغرب القادمة ضد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب والكونغو

تقام مباراة المغرب ضد الكونغو على ملعب لوران بوكو، يوم السبت القادم الموافق 21 يناير 2024، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة المغرب وكونغو علي قناة beIN AFCON أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية، والتي لديها حقوق بث مباريات البطولة في الشرق الأوسط، ويمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة الأنترنت من خلال تطبيق تود.

التشكيل المتوقع للمغرب

قد يعتمد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع : يحيى عطية الله – نايف أكرد – شادي رياض – أشرف حكيمي

وسط الملعب: عز الدين وأنا حي – سفيان أمرابط – سليم أملاح

في الهجوم : حكيم زياش – يوسف النصيري – عبد الصمد الزلزولي

صور الحصة التدريبية لمنتخبنا الوطني Thursday's training session🔋#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/1tpANkG1bg — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 18, 2024

ترتيب مجموعة المغرب

يشارك منتخب المغرب في المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا، بجانب كل من الكونغو زامبيا وتنزانيا، وتتصدر المغرب قائمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بينما تأتي الكونغو في المركز الثاني برصيد نقطة، وزامبيا في المركز الثالث بنقطة، بينما تأتي تنزانيا في المركز الأخير بدون نقاط.