موعد مباراة المريخ والوداد المغربي القادمة في البطولة العربية “الإياب” 2019 لقاء العودة

متى موعد مباراة المريخ والوداد المغربي القادمة في البطولة العربية الإياب هو سؤال كل الجماهير العربية الان المنتظرين لمباراة العودة القوية، ولقاء الإياب من دور 32 للبطولة العربية كأس محمد السادس 2020/2019، من الجدير بالذكر أن مباراة المريخ السوداني ضد الوداد المغربي الإياب كانت قد شهدت التعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2، تلك الكورة التي أقيمت على ملعب القلعة الحمراء بأم درمان في السودان.







موعد مباراة المريخ والوداد القادمة في البطولة العربية الإياب

يقام موعد مباراة المريخ والوداد القادمة في البطولة العربية ولقاء العودة يوم الثالث من شهر أكتوبر 2019، وتقام المباراة على ملعب الوداد المغربي بالدار البيضاء، هذا الملعب الذي دائما ما يكون كامل العدد بجماهير الوداد الكبيرة، موعد مباراة العودة سيكون عند الساعة 10 مساء بتوقيت السودان، الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.







مباراة المريخ والوداد القادمة في البطولة العربية على قناة مفتوحة

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة المريخ والوداد البيضاوي “مباراة الإياب” فسوف تكون منقولة مباشرة على قناة أبوظبي الرياضية الأولى، وهي قناة مفتوحة فضائية مجانية، المباراة ستكون هامة جدا للمريخ السوداني وخاصة بعد خروجه الشهر الماضي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

دخل نادي المريخ في معسكر مغلق بملعبه بأم درمان، ويخوض عدة مباريات في الدوري السوداني قبل السفر للمغرب، ومنها لقاء مع مريخ الفاشر على ملعب النقعة.