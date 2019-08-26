موعد مباراة المريخ ضد الوداد المغربي القادمة.. القنوات الناقلة للبطولة العربية (كأس محمد السادس 2020)

موعد مباراة المريخ والوداد المغربي القادمة هو الموعد المرتقب والمنتظر من كل الجماهير العربية، حيث يلتقي الفريقين يوم السبت 31 أغسطس 2019 ومباراة الذهاب من دور 32 للبطولة العربية كأس محمد السادس 2020، تقام المباراة على ملعب المريخ السوداني القلعة الحمراء بأم درمان في السودان، حيث يحل البطل المغربي ضيفا على المريخ السوداني بالخرطوم في قمة عربية مرتقبة، يذكر أن مباراة العودة تقام يوم 18 سبتمبر 2019 القادم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية.

موعد مباراة المريخ والوداد المغربي القادمة في البطولة العربية لقاء الذهاب

القنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة ولكل مباريات البطولة العربية 2020 (كأس محمد السادس) هي قنوات أبوظبي الرياضية وهي قنوات فضائية مفتوحة مجانية، وبث قنوات أبوظبي الرياضية يتواجد بصورة جيدة وممتازة في كل أنحاء ودول العالم، موعد مباراة المريخ والوداد القادمة في البطولة العربية سيكون عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السودان، التاسعة بتوقيت السعودية، العاشرة مساء بتوقيت دبي والإمارات.

المريخ يدخل تلك المباراة بعد الخروج من الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام شبيبة القبائل، وخروج المريخ كان في الدقائق الأخيرة بعدما كان متقدما بثلاثية نظيفة، لكن الفريق الجزائري أحرز هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتأهل بقاعدة الأهداف خارج الملعب، وخلال مباراة المريخ والوداد القادمة في البطولة العربية سيبحث نجوم الأحمر السوداني عن مصالحة جماهيرة من خلال تحقيقه الفوز على بطل المغرب أحد أقوى أندية القارة الأفريقية.

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