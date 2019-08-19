موعد مباراة المريخ القادمة في دوري أبطال أفريقيا 2019-2020

متى موعد مباراة المريخ السوداني القادمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 هو سؤال الجماهير الان في السودان وجماهير الأحمر السوداني، حيث ستكون مباراة المريخ السوداني القادمة في أفريقيا ضد نادي شبيبة القبائل الجزائري يوم السبت 24 أغسطس 2019، ومباراة الإياب من الدور التمهيدي للبطولة الأفريقية “دور 64″، وكانت نتيجة الذهاب والتي أقيمت في الجزائر قد شهدت فوز الفريق الجزائري بنتيجة 1-0، على الرغم من تقديم المريخ مباراة ممتازة.

موعد مباراة المريخ السوداني القادمة في دوري أبطال أفريقيا 2019

من أخبار المريخ السوداني قبل لقاء شبيبة القبائل، هو نجاح الفريق في تحقيق أول ثلاث نقاط له في مسابقة الدوري السوداني الممتاز، وذلك بعد الفوز في الجولة الأولى على نادي الأهلي مروي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بكريمة، موعد مباراة المريخ القادمة ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا سيكون عند الساعة 7 مساء بتوقيت السودان.

القنوات الناقلة لمباراة المريخ وشبيبة القبائل

من المرتقب أن تتمكن الجماهير من مشاهدة مباراة المريخ وشبيبة القبائل القادمة في دوري أبطال أفريقيا “الإياب” عبر قناة الملاعب الرياضية، حيث ستكون المباراة منقولة على تلك القناة الفضائية المفتوحة، يذكر أن قناة بي إن سبورتس لا تنقل مباريات الأدوار التمهيدية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.