موعد مباراة الكويت ضد أستراليا القادمة في تصفيات كأس العالم







متى موعد مباراة الكويت وأستراليا القادمة في تصفيات كأس العالم ومتى موعد مباراة منتخب الكويت القادمة في تصفيات مونديال 2022 كلها أسئلة تشغل تفكير عشاق الأزرق الان، ويستضيف المنتخب الكويتي الأول نظيره المنتخب الأسترالي في العاشر من سبتمبر الجاري 2019، ومباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية من تصفيات مونديال قطر عن القارة الآسيوية، ويبحث منتخب الكويت في أستراليا عن تحقيق نتيجة إيجابية.







يقام موعد مباراة الكويت وأستراليا القادمة على إستاد الكويت الدولي، منتخب الكويت يتصدر جدول ترتيب مجموعته الان بعد الفوز الكبير على نيبال بنتيجة 7-0، منتخب الأردن حقق ثلاث نقاط خارج ملعبه في الجولة الأولى بعدما فاز على تايوان بنتيجة 2-1، منتخب أستراليا أحد أهم الفرق المرشحة لصدارة تلك المجموعة لم يلعب في الجولة الأولى، ويبدأ مشوار التصفيات بمقابلة الكويت.

موعد مباراة الكويت وأستراليا القادمة في تصفيات كأس العالم







هذا ومن المرتقب أن تكون القنوات الناقلة للمباراة هي قناة الكويت الرياضية الثالثة، يمتلك منتخب الكويت فرصة كبيرة من خلال تلك المباراة، حيث انه في حال الفوز على أستراليا سيدعم الأزرق جدا من حظرظة لحجز بطاقة التأهل للدور القادم، موعد مبارة الكويت وأستراليا القادمة في تصفيات المونديال عند الساعة 6.30 مساء بتوقيت الكويت.