موعد مباراة القمة 124 والتشكيل المتوقع للأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والمعلقين

عشاق كرة القدم المصرية، من مشجعي القطبين، الأهلي والزمالك، على موعد الليلة مع مباراة من العيار الثقيل، ربما تحدد مصير درع الدوري المصري هذا الموسم، وهي القمة 124 التي تجمع الزمالك والأهلي.

وفي هذا التقرير سوف نجيب عن كل ما تبحثون عنه حول، موعد مباراة الأهلي والزمالك، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الليلة

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك في الثامنة من مساء اليوم، في مباراة مؤجلة منذ 24 مايو الماضي، بداعي انشغال المارد الأحمر ببطولة أفريقيا.

ويحتضن ستاد الأهلي والسلام مباراة الأهلي والزمالك الليلة، لأن المباراة هي مباراة الفريق الأحمر ومن حقه اللعب على أرضه ووسط جماهيره.

ومن المنتظر أن يحضر المباراة قرابة 4000 مشجع للأهلي، في حين يشجع الزمالك حوالي 1500 مشجع من عشاق التيشرت الأبيض.

التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في مباراة القمة 124

على الرغم من حالة الغموض التي تسيطر على تشكيل الفريقين، لكن الأهلي والزمالك كتابان مفتوحان في مباراة القمة 124. والتشكيل المتوقع كالتالي:

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القمة الليلة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: معلول، ياسر، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج.

في الأمام: محمد مجدي أفشة، على يمينه الشحات، وعلى يساره أحمد عبد القادر.

في خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة القمة 124.

في حراسة المرمى: محمد عواد.

ثلاثي في خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني.

في خط الوسط: روقا، عبد الله جمعة، إمام عاشور، واللاعب الشاب سيد عبد الله.

في خط الهجوم: زيزو، بن شرقي، عمر السعيد.

القنوات الناقلة لمباراة القمة والمعلقين

تنطلق المباراة في الثامنة مساء، على قناة ON TIME SPORTS، بتعليق صوتي للكابتن مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، وتعليق الكابتن حاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

ما هي توقعاتكم لنتيجة القمة 124 بين الأهلي والزمالك؟.