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موعد مباراة الفيحاء والاتفاق في ختام الجولة ال 13 من دوري روشن للمحترفين 2023

زهرة عمر

تحتضن اليوم مدينة المجمعة الرياضية مباراة الاتفاق والفيحاء في ختام الجولة ال 13 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين 2023، يدخل الاتفاق هذه المباراة وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري بواقع 21 نقطة، بينما يقع الفيحاء في المركز العاشر بواقع 15 نقطة، لذا من المتوقع أن تكون مباراة نارية يحاول فيها كلا المتعثرين اقتناص نقاط المباراة لتحسين ترتيبهم في الدوري لهذا الموسم، ونحن في هذا المقال سنطلعكم على موعد مباراة الفيحاء والاتفاق اليوم، والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى المعلق على أحداث اللقاء، وتشكيل الفيحاء المتوقع أمام الاتفاق اليوم.

موعد مباراة الفيحاء والاتفاق في ختام الجولة ال 13 من دوري روشن للمحترفين 2023

لوجو نادي الاتفاق ولوجو نادي الفيحاء + لوجو دوري روشن - مصدر الصورة: يلا شوت

موعد مباراة الاتفاق والفيحاء اليوم

تبدأ مباراة الفيحاء والاتفاق اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 في تمام الساعة السادسة 6:00 مساًء بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة 5:00 مساًء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساًء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء اليوم

تُنقل أحداث مباراة الفيحاء والاتفاق اليوم عبر شاشة قنوات SSC 1hd، و SSC5 hd، وأسندت مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق سعد يحي وأحمد النفيسة، والمعلق عيسى الحربين.

موعد مباراة الفيحاء والإتفاق
جدول مباريات ختام الجولة ال 13 من دوري روشن 2023 – مصدر الصورة: صفحة SSC عبر إكس

تشكيل الفيحاء المتوقع أمام الاتفاق

وإليكم تشكيل الفيحاء المتوقع أمام الاتفاق في مباراة اليوم:

  • حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش.
  • خط الدفاع: غيسلان كونان- مهند القيضي- حسين الشويش- يوسف حقوي- أسامة الخلف.
  • خط الوسط: فاشون ساكالا- غوجكو سيمروت- راكان علي الكعبي- سلطان مندش.
  • خط الهجوم: أنتوني نواكإيمي.

الساعة كام مباراة الاتفاق والفيحاء اليوم

يوضح المؤقت التالي كم باقي من الوقت على بدأ مباراة الفيحاء والإتفاق اليوم.

بطاقة المباراة

  • المباراة: الفيحاء x الإتفاق
  • البطولة: دوري روشن السعودي 2023 – الجولة ال 13
  • الموعد: اليوم السبت 11 نوفمبر 2023.
  • توقيت المباراة: الساعة السادسة 6:00 مساًء بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة 5:00 مساًء بتوقيت القاهرة، والسابعة 7:00 مساًء بتوقيت أبو ظبي.
  • الملعب: مدينة المجمعة الرياضية.
  • القنوات الناقلة: قنوات SSC 1hd، و SSC5 hd.
  • المعلق: سعد يحي وأحمد النفيسة، وعيسى الحربين.
مباراة الفيحاء اليوم – المصدر: صفحة نادي الفيحاء على إكس
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زهرة عمر

رائدة أعمال، وكاتبة محتوى، تخرجت في كلية الألسن، قسم اللغة الصينية - جامعة عين شمس. أحب التصوير، وأعشق الشطرنج وركوب الخيل، بالإضافة إلى تعلم اللغات الأجنبية، أعرف أربع لغات بدرجات إتقان متفاوتة وهي (الإنجليزية، والصينية، والتركية، وقليل من الفرنسية)، أهوى مساعدة الآخرين؛ لذلك بابي دائمًا مفتوح للجميع.

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