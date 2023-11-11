موعد مباراة الفيحاء والاتفاق في ختام الجولة ال 13 من دوري روشن للمحترفين 2023

تحتضن اليوم مدينة المجمعة الرياضية مباراة الاتفاق والفيحاء في ختام الجولة ال 13 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين 2023، يدخل الاتفاق هذه المباراة وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري بواقع 21 نقطة، بينما يقع الفيحاء في المركز العاشر بواقع 15 نقطة، لذا من المتوقع أن تكون مباراة نارية يحاول فيها كلا المتعثرين اقتناص نقاط المباراة لتحسين ترتيبهم في الدوري لهذا الموسم، ونحن في هذا المقال سنطلعكم على موعد مباراة الفيحاء والاتفاق اليوم، والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى المعلق على أحداث اللقاء، وتشكيل الفيحاء المتوقع أمام الاتفاق اليوم.

لوجو نادي الاتفاق ولوجو نادي الفيحاء + لوجو دوري روشن - مصدر الصورة: يلا شوت

موعد مباراة الاتفاق والفيحاء اليوم

تبدأ مباراة الفيحاء والاتفاق اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 في تمام الساعة السادسة 6:00 مساًء بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة 5:00 مساًء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساًء بتوقيت أبو ظبي.

🚨 يوم المباراة

الفيحاء 🆚 الاتفاق

🏟️ مدينة المجمعة الرياضية

⌚ 6:00 مساءً

🏆#دوري_روشن_السعودي (الجولة 13) فالنا الفوز يا النواخذة 💪#الاتفاق pic.twitter.com/IYXs1quaU3 — نادي الاتفاق (@Ettifaq) November 11, 2023

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء اليوم

تُنقل أحداث مباراة الفيحاء والاتفاق اليوم عبر شاشة قنوات SSC 1hd، و SSC5 hd، وأسندت مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق سعد يحي وأحمد النفيسة، والمعلق عيسى الحربين.

تشكيل الفيحاء المتوقع أمام الاتفاق

وإليكم تشكيل الفيحاء المتوقع أمام الاتفاق في مباراة اليوم:

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش.

خط الدفاع: غيسلان كونان- مهند القيضي- حسين الشويش- يوسف حقوي- أسامة الخلف.

خط الوسط: فاشون ساكالا- غوجكو سيمروت- راكان علي الكعبي- سلطان مندش.

خط الهجوم: أنتوني نواكإيمي.

الساعة كام مباراة الاتفاق والفيحاء اليوم

يوضح المؤقت التالي كم باقي من الوقت على بدأ مباراة الفيحاء والإتفاق اليوم.

بطاقة المباراة